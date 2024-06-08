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Евро-2024 ,  
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Нагельсман убрал вратаря «Баварии» из состава сборной Германии на Евро

Нагельсман отцепил вратаря «Баварии» Нюбеля от заявки сборной Германии на Евро
Сюжет
Евро-2024
Голкипер Александр Нюбель был в предварительном составе, но в окончательную заявку на домашний чемпионат Европы не попал
Александр Нюбель
Александр Нюбель (Фото: Matthias Hangst / Getty Images)

Тренерский штаб сборной Германии во главе с Юлианом Нагельсманом огласил окончательный состав на предстоящий чемпионат Европы 2024 года. Список опубликован на сайте Немецкого футбольного союза.

В нем 26 человек. По сравнению с предварительным составом в списке не оказалось голкипера «Баварии» Александра Нюбеля, который выступает в «Штутгарте» на правах аренды.

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Фото:Michael Bihlmayer / IMAGO / Global Look Press

Состав сборной Германии выглядит следующим образом:

вратари — Оливер Бауман («Хоффенхайм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона», Испания);

защитники — Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштадт (оба — «Штутгарт»), Беньямин Хенрикс, Давид Раум (оба — «Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт»), Антонио Рюдигер («Реал», Испания), Нико Шлоттербек («Боруссия», Дортмунд), Джонатан Та («Байер»);

полузащитники — Роберт Андрих, Флориан Виртц (оба — «Байер»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Грос («Брайтон», Англия), Илкай Гюндоган («Барселона»), Тони Кроос («Реал»), Джамал Мусиала, Александар Павлович, Лерой Сане (все — «Бавария»);

нападающие — Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фюллькруг («Боруссия», Дортмунд), Кай Хаверц («Арсенал», Англия), Томас Мюллер («Бавария»), Дениз Ундав («Штутгарт»).

Капитаном сборной Германии будет Гюндоган, самыми опытными игроками в составе — чемпионы мира 2014 года Нойер, Мюллер и Кроос.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.

Немцы сыграют в группе А вместе с командами Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 Германия
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