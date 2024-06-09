«Громких результатов не было». Главные итоги «Ролан Гаррос»

Открытый чемпионат Франции завершился 9 июня. Победителями второго в сезоне турнира «Большого шлема» стали Ига Свёнтек и Карлос Алькарас. Главные итоги «Ролан Гаррос» — в подборке «РБК Спорт»

Мирра Андреева (Фото: Reuters)

Завершился второй турнир «Большого шлема» в сезоне «Ролан Гаррос», который проходил в Париже с 26 мая. Чемпионами стали первая ракетка мира Ига Свёнтек и испанец Карлос Алькарас.

Сенсация 17-летней Андреевой

Главной сенсацией турнира стала российская теннисистка Мирра Андреева. 17-летняя школьница, которая в прошлом году на своем дебютном «Ролан Гаррос» дошла до третьего круга, в нынешнем турнире дошла до полуфинала.

В четвертьфинале Андреева сенсационно обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко. Однако россиянке не удалось пробиться в финал второго в сезоне турнира «Большого шлема», уступив в полуфинале итальянке Джасмин Паолини со счетом 3:6, 1:6. Кроме того, 17-летняя Андреева, 38-я ракетка мира, стала самой молодой полуфиналисткой турнира «Большого шлема» за 27 лет.

Благодаря выступлению на «Ролан Гаррос» Андреева станет четвертой ракеткой России и может получить путевку на Олимпиаду в Париже.

Джокович превзошел рекорд Федерера

Сербский теннисист Новак Джокович в 1/8 финала «Ролан Гаррос» одержал 370-ю победу на турнирах «Большого шлема» и стал рекордсменом по этому показателю, опередив Роджера Федерера (369).

Однако Джокович не смог продолжить серию, снявшись с четвертьфинала против Каспера Рууда из-за травмы правого колена. Так, Джокович, который выиграл «Ролан Гаррос» в прошлом году, потеряет звание первой ракетки мира.

Первая ракетка мира выиграла с наименьшим числом проигранных геймов

Польская теннисистка Ига Свёнтек стала победительницей «Ролан Гаррос». 23-летняя полька выиграла «Ролан Гаррос» в четвертый раз (2020, 2022, 2023, 2024 годы).

Стоит отметить, что Свентек выиграла «Ролан Гаррос» уступила всего в 11 геймах, что является наименьшим показателем в истории. Такой же результат на турнирах «Большого шлема» был у Мартины Навратиловой (1983) и Крис Эверт (1976) на US Open.

Первый финал за 20 лет без представителей «Большой тройки»

Впервые с 2004 года в финале «Ролан Гаррос» не приняли участие представители «Большой тройки»: Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Роджер Федерер, который завершил карьеру в 2022-м году.

38-летний Надаль, который является рекордсменом по числу побед на «Ролан Гаррос» выбыл на старте турнира, уступив в первом круге Александру Звереву, а серб Джокович снялся с соревнования на стадии 1/4 финала из-за травмы.

Титулы на «Ролан Гаррос» представителей «Большой тройки»: Рафаэль Надаль — 14 (2005—2008, 2010—2014, 2017—2020, 2022);

Новак Джокович — 3 (2016, 2021, 2023);

Роджер Федерер — 1 (2009).

21-летний Карлос Алькарас и 27-летний Александр Зверев впервые сыграли в финале Открытого чемпионата Франции.

Мнение экспертов

Андрей Ольховский, первый российский чемпион Australian Open и Roland Garros в смешанном разряде

«Из российских спортсменов в нынешнем турнире естественно лучшей стала Андреева. Не знаю, можно ли называть ее открытием, поскольку на нее уже возлагались надежды. Ее полуфинал — это отличный результат. Но остальные наши ребята и девушки выступили не очень удачно, могли лучше. Кроме Андреевой громких результатов не было. Ожидал от мужской части чуть лучших результатов. Если бы не травма Джоковича, не понятно, как он сыграл бы, может быть и дальше прошел. После травмы ему будет не очень легко вернуться на лидирующие позиции. Хотя Джокович есть Джокович. Никто не знает, когда и как насколько хорошо он вернется. Сколько раз он возвращался после травмы и отыгрывал всех», — сказал Ольховский «РБК Спорт»

Виктор Янчук, бывший представитель СССР в Международной федерации тенниса и заслуженный тренер

«Я бы назвал удовлетворительными результаты россиян на «Ролан Гаррос», но пока они не готовы к великим подвигам. Что-то не сложилось у них. Это спорт, ничего страшного в этом нет. Прекрасно выступила Мирра Андреева. Медведев сыграл не лучшим образом, но он поиграл сильному австралийцу Алексу Де Минауру. Надо отметить, что он достаточно хорошо сыграл, несмотря на то, что он не любит играть на грунте. Главным открытием, конечно же, стала Мира Андреева. Она сыграла выше крыши. Полуфинал «Ролан Гаррос» в свои 17 лет — это очень здорово. Тем более, она обыграла второй номер мирового рейтинга, это великолепно. Итальянка Паолини также провела хороший турнир. В принципе, в остальном все было ожидаемо», — заявил Янчук «РБК Спорт».

Елена Брюховец, победительница трех турниров WTA

«Конечно, мы привыкли к хорошим результатам наших спортсменов. Безусловно, мы ждали от них побед. Конечно, прорыв этого турнира, это Мирра Андреева. Будем надеяться, что от турнира к турниру она будет прибавлять. Будем ждать от нее побед в дальнейших турнирах. Также порадовала Элина Аванесян, которая дошла до 1/8 финала, достаточно неожиданный результат от нее. Конечно, хотелось, чтобы другие девочки выступили получше и ребята нас сильно не порадовали, но будем надеяться, что следующий турнир «Большого шлема» будет более успешным. Обидно за наших ребят, ждали результаты от Андрея Рублева, хотели увидеть его в полуфинале турнира, но как получилось. Это спорт. В принципе, итоге турнира ожидаемы», — сказала Брюховец «РБК Спорт».

Шамиль Тарпищев, президент Федерации тенниса России (ФТР)

«Алькарас здорово сыграл в полуфинале с Синнером и хорошо провел финал против Зверева. Он был более моторный, чем оба его соперника. У испанца фантастическая нервная система: были спады, но он обострял и выходил из трудных ситуаций. В плохой ситуации Алькарас всегда прибавлял, поэтому выиграл закономерно. Незаслуженных финалистов не бывает. И у Зверева, и у Алькараса были трудные ситуации, но это и есть мастерство — вытаскивать такие матчи. Случайных людей на «Ролан Гаррос» не бывает», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».