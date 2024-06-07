«Всему есть мера». Что говорят о вылете Андреевой с «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева провалила полуфинальный матч «Ролан Гаррос» против Джасмин Паолини и не смогла пробиться в финал турнира. Что говорят о вылете 17-летней россиянки — в подборке «РБК Спорт»

Мирра Андреева (Фото: Reuters)

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пробиться в финал «Ролан Гаррос», уступив в полуфинале второго в сезоне турнира «Большого шлема» итальянке Джасмин Паолини со счетом 3:6, 1:6.

Во втором сете россиянка заплакала после одного из розыгрышей.

17-летняя Андреева, 38-я ракетка мира, стала самой молодой полуфиналисткой турнира «Большого шлема» за 27 лет, она дебютировала на «мэйджорах» в прошлом году и на трех из пяти смогла дойти как минимум до четвертого круга. Благодаря выступлению на «Ролан Гаррос» Андреева станет четвертой ракеткой России и может получить путевку на Олимпиаду в Париже.

После матча Андреева заявила, что весь матч допускала ошибки, которые обычно не совершает. «Соперница играла прекрасно, показала прекрасный уровень, она была в полуфинале по праву. А у меня весь матч были проблемы».

При этом, она отметила, что хорошо восстановилась после четвертьфинального матча и не чувствовала себя усталой ментально или физически. «Конечно, было бы лучше получить день отдыха, но восстановилась хорошо, не чувствовала себя усталой. Но вообще ничего не получалось, много было ошибок, которые я обычно не допускаю. С этим было трудно справиться, но такие дни бывают, надо просто принять и двигаться дальше».

Андреева призналась, что ее главной целью является попадание в топ-20 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) до конца года. «Пока у меня только одна цель в голове: зайти в топ-20, тогда мама купит мне собаку. <...>. Мама сказала: в топ-20 будешь на конец года, будет тебе собака. Я уже посмотрела, выбрала. Я хочу кокер-спаниеля, но она слишком большая. Так что цель у меня такая».

В финале Паолини встретится с первой ракеткой мира и трехкратной чемпионкой турнира Игой Свёнтек.

Мнение экспертов

Андрей Ольховский, первый российский чемпион Australian Open и Roland Garros в смешанном разряде

«Великолепное выступление Мирры. Полуфинал — очень хороший результат. Хочу поздравить ее с таким достижением. Это очень круто. Думаю, в матче с Паолини сказалось вчерашнее напряжение, она очень хотела выиграть. По матчу было очень много невынужденных ошибок. Паолини с середины первого сета победила за счет ошибок Андреевой. Выступление Мирры на «Ролан Гаррос» стало сенсационным. Дойти до полуфинала — это огромный результат», — сказал Ольховский «РБК Спорт».

Виктор Янчук, бывший представитель СССР в Международной федерации тенниса и заслуженный тренер

«Пока что Мирре рановато замахиваться на «Большой шлем». То, что она достигла полуфинала, на данном этапе это высшее достижение. Она и так совершила сенсацию, но всему есть мера. Она выступила больше чем на отлично. Но нельзя от нее ожидать высших достижений на данный момент: она еще не созрела. Мастерства у нее явно не хватает. Она еще не готова к тому, чтобы выигрывать «Большой шлем». То, что она обыграла Соболенко и Азаренко, — это уже прекрасный результат, потому что играть с юной восходящей звездой психологически трудно. Паолини нашла себя во второй половине первого сета и была хозяйкой положения, обыграв наше юное дарование по всем статьям. Когда Мирра пыталась пробить очень сильно и очень точно — мячи оборачивались ошибками. Думаю, через годик-два будет большая вероятность на победу в «Большом шлеме», а пока рано», — заявил Янчук «РБК Спорт».

Алексей Селиваненко, вице-президент Федерации тенниса России

«Мирра провела прекрасный турнир, поднявшись на очередные ступени своей карьеры. В полуфинале Жасмин лучше справилась с волнением и играла практически без ошибок. Ну, а у Мирры все впереди», — отметил Селиваненко в беседе с «РБК Спорт».

Анна Дмитриева, 18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор

«Мне кажется, у Мирры было состояние, с которым нечасто сталкиваются в спорте, но оно бывает на очень серьезных турнирах. Она делала все, как обычно, но мяч и мышцы не были ей подвластны. Так что такое состояние бывает, ей было трудно его преодолеть, и она надломилась. У Мирры были ошибки в тех ситуациях, в которых она всегда была уверена. В спорте это называется мандраж, когда ты не можешь владеть своими мышцами, которые делают не ту работу за тебя. Но она замечательно провела турнир», — заявила Дмитриева «РБК Спорт».