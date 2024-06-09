Times узнала, что легенда велоспорта может потерять трофеи из-за долгов

Лучшего велогонщика в истории Великобритании признали банкротом в начале июня из-за долга его компании, который превысил £1 млн. У Брэдли Уиггинса могут изъять даже награды и кубки, как это произошло с Борисом Беккером

Брэдли Уиггинс (Фото: Doug Pensinger / Getty Images)

Пятикратный олимпийский чемпион по велоспорту британец Брэдли Уиггинс после признания банкротом может лишиться своих наград, как это произошло в 2022 году с теннисистом Борисом Беккером, пишет The Times.

Уиггинс — первый велогонщик, выигравший золото Олимпиад и чемпионатов мира и на треке, и на шоссе, а также победивший на «Тур де Франс» (в 2012-м). Он завершил карьеру в 2016 году.

В 2020 году компания Wiggins Rights Limited, которой экс-велогонщик владел вместе с матерью и бывшей женой, объявила о ликвидации с долгами в размере £650 тыс. ($825 тыс.). Причем одним из кредиторов было Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании, которое в прошлом году заявило, что компания должна ему более £300 тыс.

В 2022 году Уиггинс заключил соглашение, которое должно было помочь расплатиться, но к 2023-му долг вырос почти до £1 млн.

3 июня Уиггинса объявили банкротом, специальный управляющий будет изымать его активы, в том числе, возможно, медали и кубки, как в деле Беккера в 2022-м, которому пришлось отдать свои трофеи Уимблдона.

Всего на счету Уиггинса — восемь медалей Игр в Сиднее, Афинах, Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро и восемь побед на чемпионатах мира в 2000–2016 годах.

Велогонщик в 2013 году был посвящен в рыцари после победы на домашней Олимпиаде и в «Тур де Франс».

Бывший немецкий теннисист Беккер был признан банкротом в 2017 году из-за невыплаченного кредита в размере более €3,6 млн за недвижимость на Майорке. В апреле 2022-го его приговорили к двум с половиной годам заключения за нарушение закона о банкротстве, но уже в декабре выпустили из британской тюрьмы с целью депортации на родину.