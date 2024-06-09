Times узнала, что легенда велоспорта может потерять трофеи из-за долгов
Пятикратный олимпийский чемпион по велоспорту британец Брэдли Уиггинс после признания банкротом может лишиться своих наград, как это произошло в 2022 году с теннисистом Борисом Беккером, пишет The Times.
Уиггинс — первый велогонщик, выигравший золото Олимпиад и чемпионатов мира и на треке, и на шоссе, а также победивший на «Тур де Франс» (в 2012-м). Он завершил карьеру в 2016 году.
В 2020 году компания Wiggins Rights Limited, которой экс-велогонщик владел вместе с матерью и бывшей женой, объявила о ликвидации с долгами в размере £650 тыс. ($825 тыс.). Причем одним из кредиторов было Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании, которое в прошлом году заявило, что компания должна ему более £300 тыс.
В 2022 году Уиггинс заключил соглашение, которое должно было помочь расплатиться, но к 2023-му долг вырос почти до £1 млн.
3 июня Уиггинса объявили банкротом, специальный управляющий будет изымать его активы, в том числе, возможно, медали и кубки, как в деле Беккера в 2022-м, которому пришлось отдать свои трофеи Уимблдона.
Всего на счету Уиггинса — восемь медалей Игр в Сиднее, Афинах, Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро и восемь побед на чемпионатах мира в 2000–2016 годах.
Велогонщик в 2013 году был посвящен в рыцари после победы на домашней Олимпиаде и в «Тур де Франс».
Бывший немецкий теннисист Беккер был признан банкротом в 2017 году из-за невыплаченного кредита в размере более €3,6 млн за недвижимость на Майорке. В апреле 2022-го его приговорили к двум с половиной годам заключения за нарушение закона о банкротстве, но уже в декабре выпустили из британской тюрьмы с целью депортации на родину.
Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ обсудили «петуха и курочек». Видео
Задержанный в Москве француз признал вину в сборе сведений о российских военных
Путин рассказал о новых правилах выдачи льготной ипотеки для семей с детьми
Путин поручил ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам
Как менялась ключевая ставка в последние годы. Инфографика
Байден впервые извинился перед Зеленским за задержку с поставками вооружений
Глава КАМАЗа приехал на ПМЭФ за рулем беспилотного тягача. Фото
Новые кадры из Луганска после удара ВСУ
Пивовары ответили на предложение об отмене НДС на вино за счет пива
Apple представит новое приложение под названием «Пароли». Как оно работает