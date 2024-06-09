 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Times узнала, что легенда велоспорта может потерять трофеи из-за долгов

Times: легенда велоспорта Брэдли Уиггинс может потерять медали из-за банкротства
Лучшего велогонщика в истории Великобритании признали банкротом в начале июня из-за долга его компании, который превысил £1 млн. У Брэдли Уиггинса могут изъять даже награды и кубки, как это произошло с Борисом Беккером
Брэдли Уиггинс
Брэдли Уиггинс (Фото: Doug Pensinger / Getty Images)

Пятикратный олимпийский чемпион по велоспорту британец Брэдли Уиггинс после признания банкротом может лишиться своих наград, как это произошло в 2022 году с теннисистом Борисом Беккером, пишет The Times.

Уиггинс — первый велогонщик, выигравший золото Олимпиад и чемпионатов мира и на треке, и на шоссе, а также победивший на «Тур де Франс» (в 2012-м). Он завершил карьеру в 2016 году.

В 2020 году компания Wiggins Rights Limited, которой экс-велогонщик владел вместе с матерью и бывшей женой, объявила о ликвидации с долгами в размере £650 тыс. ($825 тыс.). Причем одним из кредиторов было Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании, которое в прошлом году заявило, что компания должна ему более £300 тыс.

В 2022 году Уиггинс заключил соглашение, которое должно было помочь расплатиться, но к 2023-му долг вырос почти до £1 млн.

3 июня Уиггинса объявили банкротом, специальный управляющий будет изымать его активы, в том числе, возможно, медали и кубки, как в деле Беккера в 2022-м, которому пришлось отдать свои трофеи Уимблдона.

Роналду в два раза превзошел Месси по доходу и возглавил рейтинг Forbes
Спорт
Криштиану Роналду

Всего на счету Уиггинса — восемь медалей Игр в Сиднее, Афинах, Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро и восемь побед на чемпионатах мира в 2000–2016 годах.

Велогонщик в 2013 году был посвящен в рыцари после победы на домашней Олимпиаде и в «Тур де Франс».

Бывший немецкий теннисист Беккер был признан банкротом в 2017 году из-за невыплаченного кредита в размере более €3,6 млн за недвижимость на Майорке. В апреле 2022-го его приговорили к двум с половиной годам заключения за нарушение закона о банкротстве, но уже в декабре выпустили из британской тюрьмы с целью депортации на родину.

Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ обсудили «петуха и курочек». Видео

Задержанный в Москве француз признал вину в сборе сведений о российских военных

Путин рассказал о новых правилах выдачи льготной ипотеки для семей с детьми

Путин поручил ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам

Как менялась ключевая ставка в последние годы. Инфографика

Байден впервые извинился перед Зеленским за задержку с поставками вооружений

Глава КАМАЗа приехал на ПМЭФ за рулем беспилотного тягача. Фото

Новые кадры из Луганска после удара ВСУ

Пивовары ответили на предложение об отмене НДС на вино за счет пива

Apple представит новое приложение под названием «Пароли». Как оно работает

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
велоспорт Великобритания банкротства
Материалы по теме
Российские велогонщики завоевали три лицензии для участия в Олимпиаде
Спорт
Велогонщика отстранили после перепроверки допинг-пробы с Олимпиады-2016
Спорт
В Бельгии 20 велогонщиков пострадали из-за нарушившей ПДД автомобилистки
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 07 июн, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 07 июн, 16:34
Гладков рассказал о последствиях атаки на Шебекино Политика, 12:30
Жителей Белгорода во второй раз за день предупредили о ракетной опасности Политика, 12:29
На петербургской «СКА Арене» за ₽60 млрд произошел пожар Спорт, 12:24
Россияне получили восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике Общество, 12:18
Times узнала, что легенда велоспорта может потерять трофеи из-за долгов Спорт, 12:12
Ефимов рассказал о редевелопменте почти 2 тыс. га московских промзон Город, 12:08
Умер бывший директор ЗИЛа Валерий Сайкин Политика, 12:06
В Гарварде назвали главный фактор счастья и долгой жизни
Читать
Хотимский допустил SPO Совкомбанка на 2-3% капитала в третьем квартале Инвестиции, 12:00
Сеул возобновит трансляции на границе с КНДР в ответ на «мусорную войну» Политика, 11:54
Над Белгородской областью сбили ракету «Нептун» и два дрона Политика, 11:52
«Вкусно — и точка» передумала открывать рестораны в Абхазии Бизнес, 11:45
Как «Хачо и пури» и «Пхали-хинкали» в три раза увеличили число заказов РБК и Mango Office, 11:33
На юге Азербайджана двух пограничников убило ударом молнии Общество, 11:21
Welt узнала о поиске Макроном союзников для отправки военных на Украину Политика, 11:13