 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Спорт ,  
0 

Роналду в два раза превзошел Месси по доходу и возглавил рейтинг Forbes

Роналду снова возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes
Впервые в истории все спортсмены из топ-10 заработали за год больше $100 млн: это звезды футбола Роналду, Месси, Мбаппе, Бензема и Неймар, три игрока НБА, гольфист и игрок NFL
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Reuters)

Португальский нападающий «Ан-Насра» Криштиану Роналду в четвертый раз в карьере занял первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов года по версии Forbes, сообщается на сайте издания.

Доход 39-летнего португальца за последние 12 месяцев оценивается в $260 млн, из них $200 млн он получил в саудовском клубе и еще $60 млн за пределами поля, в том числе благодаря контрактам с Nike, Binance и Herbalife.

На втором месте испанский гольфист Джон Рам ($218 млн), на третьем — аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси ($135 млн, из них $70 млн за пределами поля).

Роналду стал третьим в топ-50 самых богатых спортсменов в истории
Спорт
Криштиану Роналду

Впервые в истории все спортсмены из топ-10 рейтинга заработали более $100 млн — в сумме их доход составил рекордные $1,38 млрд.

Другие спортсмены в топ-10 рейтинга:

4. Леброн Джеймс (баскетбол) — $128,2 млн;

5. Яннис Адетокунбо (баскетбол) — $111 млн;

6. Килиан Мбаппе (футбол) — $110 млн;

7. Неймар (футбол) — $108 млн;

8. Карим Бензема (футбол) — $106 млн;

9. Стефен Карри (баскетбол) — $102 млн;

10. Ламар Джексон (американский футбол) — $100,5 млн.

Видеокадры с задержанием человека, стрелявшего в премьер-министра Словакии

Полное видео со встречи Путина с командующими войсками военных округов

Минобороны сообщило о взятии Работино

Raiffeisen получил предупреждение от Минфина США из-за сделок с Россией

Зеленский отложил все международные поездки из-за сложной ситуации на фронте

Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине и начать переговоры

Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе. Видео

Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ATACMS

«Пиратские» фильмы вернулись в прокат российских кинотеатров

Льготная ипотека на вторичное жилье: кто сможет ею воспользоваться

«Сургутнефтегаз» предложил одну из самых высоких дивдоходностей. Сколько заплатит компания

На Сахалине нашли капсулу времени. Фото

Генерал Лапин получил новое назначение

Инвесторам придется проходить еще одно тестирование. Предложение ЦБ

Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Криштиану Роналду Лионель Месси Карим Бензема Неймар Forbes Леброн Джеймс Килиан Мбаппе Стефен Карри

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
«Ан-Наср» без Роналду одержал волевую победу, пропустив на шестой минуте
Спорт
Forbes назвал самые дорогие бойцовские промоушены мира
Спорт
Месси впервые в карьере сделал пять голевых передач за матч
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 98,9 (+0,07) Инвестиции, 16:38 Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 90,92 (-0,33) Инвестиции, 16:38
Матыцин заявил, что Минспорт под его руководством «выдержал все вызовы» Спорт, 17:47
В МИДе заявили, что Запад взвешивает риски от изъятия российских активов Политика, 17:41
Власти Словакии рассказали о состоянии премьера Фицо после покушения Политика, 17:39
Связанные с «Макфой» компании перешли в госсобственность Бизнес, 17:35
Зеленский увидел вину «всего мира» в наступлении России под Харьковом Политика, 17:34
Роналду в два раза превзошел Месси по доходу и возглавил рейтинг Forbes Спорт, 17:18
ПСБ запустил трансграничные переводы по номеру телефона Пресс-релиз, 17:08
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Как IТ-конференции создают среду для развития цифровой экономики Отрасли, 17:03
В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит Недвижимость, 17:01
У памятника Кобзону в Москве выявили QR-коды с рекламой наркошопа Общество, 17:01
Прокуратура опротестовала запрет на парковку электросамокатов в Перми Общество, 16:59
Власти разработали план развития срочного рынка топлива Бизнес, 16:57
В ЦСКА отреагировали на информацию об уходе Федотова в «Рубин» Спорт, 16:53
В Москве запретили строить микроквартиры Общество, 16:53