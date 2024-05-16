Роналду в два раза превзошел Месси по доходу и возглавил рейтинг Forbes

Впервые в истории все спортсмены из топ-10 заработали за год больше $100 млн: это звезды футбола Роналду, Месси, Мбаппе, Бензема и Неймар, три игрока НБА, гольфист и игрок NFL

Криштиану Роналду (Фото: Reuters)

Португальский нападающий «Ан-Насра» Криштиану Роналду в четвертый раз в карьере занял первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов года по версии Forbes, сообщается на сайте издания.

Доход 39-летнего португальца за последние 12 месяцев оценивается в $260 млн, из них $200 млн он получил в саудовском клубе и еще $60 млн за пределами поля, в том числе благодаря контрактам с Nike, Binance и Herbalife.

На втором месте испанский гольфист Джон Рам ($218 млн), на третьем — аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси ($135 млн, из них $70 млн за пределами поля).

Впервые в истории все спортсмены из топ-10 рейтинга заработали более $100 млн — в сумме их доход составил рекордные $1,38 млрд.