Самый дорогой клуб НХЛ вылетел из плей-офф в первом раунде
Самый дорогой клуб НХЛ «Торонто Мейпл Лифс» в четвертый раз за 11 лет уступил «Бостон Брюинз» в семиматчевом противостоянии в плей-офф.
Седьмая игра серии в Бостоне завершилась в овертайме со счетом 2:1. Победную шайбу забросил Давид Пастрняк.
Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 29 бросков, его признали третьей звездой встречи.
По ходу серии «Торонто» сократил отрыв с 1–3.
«Торонто» за последние 20 лет только раз вышел во второй раунд плей-офф (в прошлом году, победив «Тампа-Бэй Лайтнинг»), а Кубок Стэнли в последний раз брал в 1967-м.
В декабре 2023-го Forbes оценил «Торонто» в $2,8 млрд, клуб стал самым дорогим в лиге впервые с 2014-го, опередив «Нью-Йорк Рейнджерс» ($2,65 млрд).
«Бостон» в следующем раунде сыграет с «Флорида Пантерз».
Выборы в местные советы Англии завершились поражением правящей партии
МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне
НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России
Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео
Баффет продает акции Apple. У компании проблемы в бизнесе
Задержанные после сожжения Нового завета извинились на видео
В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних стекол
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го
«Газпром» получил убыток в 2023 году. Будут ли дивиденды?
В России ускорилось снижение цен на вторичное жилье. Таблица городов
Биржевые цены на какао-бобы рухнули на 30%. Что произошло?
Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике
Синоптики раскрыли причины «языка холода» в России