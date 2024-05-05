Самый дорогой клуб НХЛ вылетел из плей-офф в первом раунде

Самый дорогой клуб НХЛ «Торонто» с Самсоновым вылетел из плей-офф от «Бостона»

«Торонто» уступал по ходу серии с «Бостоном» 1–3, смог отыграться, но в седьмом матче уступил в овертайме — 1:2. Команда не выигрывала Кубок Стэнли с 1967-го и только раз за 20 лет доходила до второго раунда в плей-офф

Фото: Bob DeChiara / USA Today Sports / Reuters

Самый дорогой клуб НХЛ «Торонто Мейпл Лифс» в четвертый раз за 11 лет уступил «Бостон Брюинз» в семиматчевом противостоянии в плей-офф.

Седьмая игра серии в Бостоне завершилась в овертайме со счетом 2:1. Победную шайбу забросил Давид Пастрняк.

Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 29 бросков, его признали третьей звездой встречи.

Видео: Sportsnet

По ходу серии «Торонто» сократил отрыв с 1–3.

«Торонто» за последние 20 лет только раз вышел во второй раунд плей-офф (в прошлом году, победив «Тампа-Бэй Лайтнинг»), а Кубок Стэнли в последний раз брал в 1967-м.

В декабре 2023-го Forbes оценил «Торонто» в $2,8 млрд, клуб стал самым дорогим в лиге впервые с 2014-го, опередив «Нью-Йорк Рейнджерс» ($2,65 млрд).

«Бостон» в следующем раунде сыграет с «Флорида Пантерз».