«Автомобилист» отыгрался с 0:3 и сравнял счет в полуфинале плей-офф КХЛ
Магнитогорский «Металлург» в гостях проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 3:5 в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ.
Магнитогорцы к восьмой минуте вели со счетом 3:0. Шайбы забросили Никита Гребенкин (3-я минута), Александр Петунин (6) и Данила Юров (8). Но затем «Автомобилист» забросил пять шайб — Стефан Да Коста (9), Семен Кизимов (19), Анатолий Голышев (38, 60) и Степан Хрипунов (60).
Счет в серии до четырех побед стал 2–2. Пятый матч состоится 11 апреля в Магнитогорске.
Ранее в финал Кубка Гагарина вышел ярославский «Локомотив».
«Металлург» завершил регулярный чемпионат на первом месте в Восточной конференции, «Автомобилист» был пятым.
Екатеринбуржцы в первом раунде Кубка Гагарина победили казанский «Ак Барс» (4–2), финалиста прошлого сезона. В 1/4 финала «Автомобилист» в пяти встречах обыграл петербургский СКА.
«Металлург» в первом раунде победил хабаровский «Амур» (4–2), в четвертьфинале в шести матчах оказался сильнее московского «Спартака».