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«Автомобилист» отыгрался с 0:3 и сравнял счет в полуфинале плей-офф КХЛ

«Автомобилист» победил «Металлург» в полуфинальном матче КХЛ, уступая 0:3
«Автомобилист» отыгрался с 0:3 и вырвал победу за семь секунд до конца четвертого матча серии. Счет в полуфинале с «Металлургом» теперь равный — 2–2
Игроки &laquo;Автомобилиста&raquo;
Игроки «Автомобилиста» (Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Магнитогорский «Металлург» в гостях проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 3:5 в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ.

Магнитогорцы к восьмой минуте вели со счетом 3:0. Шайбы забросили Никита Гребенкин (3-я минута), Александр Петунин (6) и Данила Юров (8). Но затем «Автомобилист» забросил пять шайб — Стефан Да Коста (9), Семен Кизимов (19), Анатолий Голышев (38, 60) и Степан Хрипунов (60).

Счет в серии до четырех побед стал 2–2. Пятый матч состоится 11 апреля в Магнитогорске.

«Локомотив» впервые с 2009 года вышел в финал Кубка Гагарина
Спорт
Фото:Официальный сайт ХК «Трактор» (hctraktor.org)

Ранее в финал Кубка Гагарина вышел ярославский «Локомотив».

«Металлург» завершил регулярный чемпионат на первом месте в Восточной конференции, «Автомобилист» был пятым.

Екатеринбуржцы в первом раунде Кубка Гагарина победили казанский «Ак Барс» (4–2), финалиста прошлого сезона. В 1/4 финала «Автомобилист» в пяти встречах обыграл петербургский СКА.

«Металлург» в первом раунде победил хабаровский «Амур» (4–2), в четвертьфинале в шести матчах оказался сильнее московского «Спартака».

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Автомобилист ХК Металлург Магнитогорск
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