«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Ухань» и выиграл шестой матч подряд

Китайский клуб Слуцкого разгромил «Ухань» и выиграл шестой матч подряд

«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Ухань Три Таунс» со счетом 4:1. Команда российского тренера выиграла все шесть официальных матчей в нынешнем сезоне с общим счетом 13:2

Леонид Слуцкий (Фото: ФК «Шанхай Шэньхуа»)

Футболисты «Шанхай Шэньхуа» обыграли «Ухань Три Таунс» со счетом 4:1 в домашнем матче пятого тура чемпионата Китая.

В составе победителей голы забили Андре (25-я минута), Се Пэнфэй (44), Гао Тяньи (63) и Жоау Карлуш (67). У проигравших отличился Цзян Чжипэн (54).

«Шанхай Шэньхуа» с января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. Команда выиграла все шесть официальных матчей под его руководством с общим счетом 13:2.

В начале сезона «Шанхай Шэньхуа» стал обладателем Суперкубка Китая.

В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 13 апреля примет «Бэйцзин Гоань».

Слуцкий — бывший главный тренер сборной России; с ноября 2022-го, после ухода из казанского «Рубина», оставался без команды. На протяжении карьеры возглавлял «Москву», ЦСКА, «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.