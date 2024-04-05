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Китайский клуб Слуцкого выиграл пятый матч подряд и пропустил первый гол

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл пятый матч подряд и пропустил впервые в сезоне
«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Чанчунь Ятай» со счетом 2:1, забив победный гол в компенсированное время. Команда российского тренера выиграла все пять официальных матчей в нынешнем сезоне с общим счетом 9:1
Игроки &laquo;Шанхай Шэньхуа&raquo;
Игроки «Шанхай Шэньхуа» (Фото: Zhu Zheng / XinHua / Global Look Press)

Футболисты «Шанхай Шэньхуа» обыграли «Чанчунь Ятай» со счетом 2:1 в гостевом матче четвертого тура чемпионата Китая.

В составе победителей голы забили Цзян Шэнлун (25-я минута) и Жоау Карлуш (90+9). У проигравших отличился Тань Лун (37).

«Шанхай Шэньхуа» с января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. Команда выиграла все пять официальных матчей под его руководством, а в игре с «Чанчунь Ятай» впервые пропустила гол.

Ранее «Шанхай Шэньхуа» стал обладателем Суперкубка Китая.

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Леонид Слуцкий

В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 9 апреля примет «Ухань Три Таунс».

Слуцкий — бывший главный тренер сборной России; с ноября 2022-го, после ухода из казанского «Рубина», оставался без команды. На протяжении карьеры возглавлял «Москву», ЦСКА, «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Китай Леонид Слуцкий (тренер) ФК Шанхай Шэньхуа
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