Китайский клуб Слуцкого выиграл пятый матч подряд и пропустил первый гол
Футболисты «Шанхай Шэньхуа» обыграли «Чанчунь Ятай» со счетом 2:1 в гостевом матче четвертого тура чемпионата Китая.
В составе победителей голы забили Цзян Шэнлун (25-я минута) и Жоау Карлуш (90+9). У проигравших отличился Тань Лун (37).
«Шанхай Шэньхуа» с января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. Команда выиграла все пять официальных матчей под его руководством, а в игре с «Чанчунь Ятай» впервые пропустила гол.
Ранее «Шанхай Шэньхуа» стал обладателем Суперкубка Китая.
В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 9 апреля примет «Ухань Три Таунс».
Слуцкий — бывший главный тренер сборной России; с ноября 2022-го, после ухода из казанского «Рубина», оставался без команды. На протяжении карьеры возглавлял «Москву», ЦСКА, «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.
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