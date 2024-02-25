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Слуцкий выиграл первый трофей с клубом «Шанхай Шэньхуа»

Слуцкий выиграл Суперкубок Китая с «Шанхай Шэньхуа»
Леонид Слуцкий провел первый официальный матч во главе «Шанхай Шэньхуа», победив в Суперкубке чемпионов Китая «Шанхай Порт» со счетом 1:0
Фото: Олег Бухарев / ТАСС
Фото: Олег Бухарев / ТАСС

«Шанхай Шэньхуа», который с января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, стал обладателем Суперкубка Китая.

Клуб Слуцкого победил чемпионов китайской суперлиги «Шанхай Порт» со счетом 1:0. Гол на 55-й минуте забил Сефас Малеле. «Порт» концовку матча провел вдесятером.

«Шанхай Шэньхуа» в ноябре стал победителем Кубка Китая.

Слуцкий провел первый официальный матч во главе «Шэньхуа».

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В начале февраля команда Слуцкого принимала участие в Кубке равноправия в Катаре, где победила местный «Аль-Духаиль» (1:0) и бразильский «Сантос» (4:1), но крупно уступила петербургскому «Зениту» (0:6).

Слуцкий — бывший главный тренер сборной России, с ноября 2022-го, после ухода из казанского «Рубина», он был без команды. На протяжении карьеры тренер возглавлял «Москву», ЦСКА, «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.

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Анна Сатдинова
Футбол Леонид Слуцкий (тренер)
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