Слуцкий выиграл первый трофей с клубом «Шанхай Шэньхуа»

Леонид Слуцкий провел первый официальный матч во главе «Шанхай Шэньхуа», победив в Суперкубке чемпионов Китая «Шанхай Порт» со счетом 1:0

Фото: Олег Бухарев / ТАСС

«Шанхай Шэньхуа», который с января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, стал обладателем Суперкубка Китая.

Клуб Слуцкого победил чемпионов китайской суперлиги «Шанхай Порт» со счетом 1:0. Гол на 55-й минуте забил Сефас Малеле. «Порт» концовку матча провел вдесятером.

«Шанхай Шэньхуа» в ноябре стал победителем Кубка Китая.

Слуцкий провел первый официальный матч во главе «Шэньхуа».

В начале февраля команда Слуцкого принимала участие в Кубке равноправия в Катаре, где победила местный «Аль-Духаиль» (1:0) и бразильский «Сантос» (4:1), но крупно уступила петербургскому «Зениту» (0:6).

Слуцкий — бывший главный тренер сборной России, с ноября 2022-го, после ухода из казанского «Рубина», он был без команды. На протяжении карьеры тренер возглавлял «Москву», ЦСКА, «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.