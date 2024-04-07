«Спартак» победил в дерби с «Динамо» благодаря дублю Соболева
«Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» в московском дерби в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч на арене «Динамо» завершился со счетом 1:2.
«Динамо» открыло счет уже на пятой минуте — пенальти после игры рукой Наиля Умярова реализовал Луис Чавес. На 27-й минуте гол Муми Нгамалё не засчитали из-за офсайда.
Во втором тайме «Спартак» провел четыре замены на 64-й минуте и спустя десять минут сравнял счет — Александр Соболев сыграл на добивании после ошибки Игоря Лещука, который не зафиксировал мяч.
На 88-й минуте Соболев оформил дубль, снова сыграв на добивании. Оба раза Лещук не смог зафиксировать мяч после ударов Михаила Игнатова.
«Спартак» прервал трехматчевую безвыигрышную серию в РПЛ. «Динамо» проиграло второй матч подряд в турнире.
Ранее в этом сезоне команды встречались трижды — в Кубке России обменялись разгромами, а в РПЛ «красно-белые» выиграли в девятом туре со счетом 1:0.
«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице с 38 очками, «Спартак» — шестой (35).
В следующем туре «Динамо» сыграет с «Уралом» 14 апреля, а команда Гильермо Абаскаля 13 апреля проведет выездной матч с «Сочи».
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