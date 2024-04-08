«Спартак» не станет собирать руководство для срочной отставки Абаскаля

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль будет готовить свою команду к «Сочи». Однако клуб в любой момент может поменять тренера, если он будет показывать плохие результаты, говорят источники

Гильермо Абаскаль (Фото: Stupnikov Alexander / Global look press)

«Спартак» не будет во вторник, 9 апреля, собирать совет директоров для решения вопроса об увольнении главного тренера команды Гильермо Абаскаля, сообщили «РБК Спорт» сообщили два не связанных между собой источника.

В воскресенье «Спартак» обыграл «Динамо» в столичном дерби со счетом 2:1. По ходу игры, когда «красно-белые» проигрывали со счетом 0:1, журналист Иван Карпов сообщил, что Абаскаля после игры уволят. Когда матч закончился, Карпов заявил, что результат никак не скажется на решении владельцев уволить тренера. В понедельник «Спорт-Экспресс» сообщил, что совет директоров «Спартака», на котором могут объявить об отставке тренера, состоится во вторник.

Источники РБК отметили, что испанец будет работать с командой как минимум до матча с «Сочи, который состоится 13 апреля. По их словам, в клубе склоняются к решению вопроса о будущем тренера в конце сезона, когда «Спартак» полноценно подведет итоги работы специалиста и при негативном сценарии назначит нового. При этом, по словам источников, Абаскаль может быть уволен по ходу сезона, если результаты клубу будут хуже нынешних.

Собеседники отметили, что одним из кандидатов на пост тренера является Паскаль Янсен, о котором в понедельник написал «Чемпионат».

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