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УЕФА решил не отменять матчи ЛЧ после сообщений об угрозе терактов

УЕФА не стал отменять матчи 1/4 финала ЛЧ после сообщений об угрозе терактов
Marca 9 апреля сообщила об угрозах террористов атаковать стадионы, где будут проводиться первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. В УЕФА заявили, что осведомлены о потенциальной опасности, но игры пройдут по расписанию
Фото: Denis Doyle / Getty Images
Фото: Denis Doyle / Getty Images

В УЕФА осведомлены об угрозах террористов провести атаки во время четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов, но отменять игры не планируется. Об этом говорится в заявлении организации, которое цитирует портал beinsports.com.

«УЕФА осведомлен о предполагаемых террористических угрозах в отношении матчей Лиги чемпионов на этой неделе и поддерживает тесную связь с властями на соответствующих объектах. Планируется, что все матчи пройдут по графику и с соблюдением соответствующих мер безопасности», — заявили в УЕФА.

Ранее испанская газета Marca сообщила, что «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) угрожает организовать теракты на матчах четвертьфинала Лиги чемпионов, которые состоятся 9 и 10 апреля.

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Медиацентр террористической организации «Аль-Азаим» опубликовал изображение, на котором есть вооруженный автоматом человек, надпись «Убить их всех» и названия четырех стадионов, на которых пройдут первые четвертьфиналы: «Эмирейтс» (Лондон), «Парк де Пренс» (Париж), «Сантьяго Бернабеу» и «Метрополитано» (оба — Мадрид).

Как отмечает Marca, например, перед матчем «Реала» усиленные меры безопасности уже и так приняты, поскольку МВД Испании ранее присвоило этой игре категорию «с повышенным риском».

Правительство Испании 9 апреля проведет совещание, на котором примет решение о том, стоит ли вводить дополнительные меры безопасности.

В четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов 9 апреля «Реал» сыграет с «Манчестер Сити», «Арсенал» примет «Баварию», а 10 апреля «ПСЖ» сыграет с «Барселоной», «Атлетико» встретится с «Боруссией».

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Альвина Цаканян, Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Лига Чемпионов теракт ИГИЛ УЕФА
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