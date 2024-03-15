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«Реалу» достался «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Реал» сыграет с «Манчестер Сити» в 1/4 финала ЛЧ, ПСЖ — с «Барселоной»
Первые матчи этой стадии пройдут 9 и 10 апреля, ответные — 16 и 17 апреля
Трофей Лиги чемпионов
Трофей Лиги чемпионов (Фото: Michael Regan / Getty Images)

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов.

Пары выглядят следующим образом:

«Арсенал» (Англия) — «Бавария» (Германия);

«Атлетико» (Испания) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия);

«Реал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия);

«Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Барселона» (Испания).

УЕФА решил отказаться от традиционного формата жеребьевки Лиги чемпионов
Спорт
Фото:Harold Cunningham / Getty Images for UEFA

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Первые матчи 1/4 финала пройдут 9 и 10 апреля, ответные — 16 и 17 апреля.

Также прошла жеребьевка полуфиналов:

«Атлетико»/«Боруссия» — «Пари Сен-Жермен»/«Барселона»;

«Арсенал»/«Бавария» — «Реал»/«Манчестер Сити».

Первые матчи 1/2 финала состоятся 30 апреля и 1 мая, ответные — 7 и 8 мая.

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», который в прошлом году в финальном матче обыграл миланский «Интер».

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