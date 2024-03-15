«Реалу» достался «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов.
Пары выглядят следующим образом:
«Арсенал» (Англия) — «Бавария» (Германия);
«Атлетико» (Испания) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия);
«Реал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия);
«Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Барселона» (Испания).
Первые матчи 1/4 финала пройдут 9 и 10 апреля, ответные — 16 и 17 апреля.
Также прошла жеребьевка полуфиналов:
«Атлетико»/«Боруссия» — «Пари Сен-Жермен»/«Барселона»;
«Арсенал»/«Бавария» — «Реал»/«Манчестер Сити».
Первые матчи 1/2 финала состоятся 30 апреля и 1 мая, ответные — 7 и 8 мая.
Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», который в прошлом году в финальном матче обыграл миланский «Интер».
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