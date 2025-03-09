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В ЦСКА фразой «не наш путь» оценили трансферы «Зенита» и «Спартака»

Гендиректор ЦСКА фразой «не наш путь» оценили трансферы «Зенита» и «Спартака»
ЦСКА в этом сезоне потратил на новичков €9,9 млн, в то время как «Зенит» — более €77 млн, а «Спартак» — больше €56 млн. Роман Бабаев считает, что ЦСКА нет смысла столько тратить, пока нет еврокубков
Роман Бабаев
Роман Бабаев (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

У ЦСКА не было ресурсов на такие трансферы, как у «Зенита» и «Спартака» в зимнее окно, но армейцы и не стали бы покупать таких дорогих игроков, заявил «РИА Новости» гендиректор клуба Роман Бабаев.

Согласно данным Transermarkt, «Зенит» в этом сезоне потратил на новичков €77,16 млн, «Спартак» — €56,6 млн. Петербургский клуб купил Луиса Энрике — самого дорогого игрока РПЛ со времен Малкома, а «Спартак» приобрел нападающего сборной Тринидада и Тобаго Ливая Гарсию за рекордные для клуба деньги (€18,7 млн). Расходы ЦСКА составили €9,9 млн.

По словам Бабаева, даже если бы у ЦСКА были ресурсы, они не пошли бы таким путем «в силу разных причин».

«На это влияет как отсутствие еврокубков, так и отсутствие возможности переводов футболистов в европейские клубы, по крайней мере, напрямую. Поэтому это не наш путь», — сказал гендиректор ЦСКА.

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Фото:пресс-служба ФК "Спартак"

ЦСКА после 20 туров занимает шестое место в РПЛ, «Зенит» уступает лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям, «Спартак» — третий с отставанием в три очка при игре в запасе.

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Анна Сатдинова
Футбол ФК ЦСКА ФК Зенит ФК Спартак Москва
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