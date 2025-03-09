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Фигурист Семененко оценил свои шансы пробиться на Олимпиаду в 1%

Фигурист Евгений Семененко оценил свои шансы пробиться на Олимпиаду в 1%
«Матч ТВ» писал, что Семененко и Гуменника включили в заявку для отбора на Олимпиаду. Семененко считает, что вряд ли поедет на Игры-2026
Евгений Семененко
Евгений Семененко (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко заявил, что считает очень небольшими свои шансы выступить на Олимпиаде в Италии. Слова фигуриста приводит «РИА Новости».

«Матч ТВ» 2 марта писал, что Семененко и Петр Гуменник были включены в заявку Федерации фигурного катания (ФФККР) для участия в олимпийском отборе. Семененко выступал на Играх в Пекине и занял восьмое место (лучшее среди российских одиночников).

На вопрос о шансах поехать на Игры-2026, Семененко сказал: «Петя (Гуменник) оценивал их в процентах, чтобы не повторяться в цифрах, я отвечу — 1%. Есть чуйка, что очень небольшие».

Фигурист сказал, что не знает, включили ли его в заявку.

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Фото:Марк Кондратюк, Петр Гуменник и Евгений Семененко (слева направо) ( Кирилл Кухмарь/ТАСС)

Семененко на последнем чемпионате России занял третье место, уступив Владиславу Дикиджи и Глебу Лутфуллину.

На отборочном турнире в Пекине в сентябре у россиян будет по одной квоте в каждой дисциплине. В ФФККР заявляли, что назовут список уже после ответа от ISU.

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Анна Сатдинова
фигурное катание Евгений Семененко Олимпиада-2026
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