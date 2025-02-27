До 28 февраля национальная федерация отправит в ISU окончательный состав участников олимпийской квалификации. Самый сложный выбор предстоит в мужском одиночном катании. Кого следует ожидать в сборной — в материале «РБК Спорта»

Фото: Марк Кондратюк, Петр Гуменник и Евгений Семененко (слева направо) ( Кирилл Кухмарь/ТАСС)

В декабре 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) допустил в нейтральном статусе российских и белорусских фигуристов, шорт-трекистов и конькобежцев к Олимпийским играм 2026 года. Отобраться на Игры фигуристы смогут по итогам единственного квалификационного турнира в Пекине, который пройдет в сентябре 2025 года.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) должна выдвинуть только по одному основному кандидату в каждом виде. Заявка будет рассмотрена и утверждена Международным союзом конькобежцев (ISU). Помимо основных кандидатов, в заявке будет один запасной участник в каждой из дисциплин. К участию в командном турнире сборная не допущена.

Лидеры сезона в женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду продемонстрировали стабильность на крупных соревнованиях и второй раз подряд подтвердили свой статус, одержав победу на декабрьском чемпионате России.

А вот в мужском одиночном катании не удалось выделить явного лидера на олимпийскую квоту. Сначала фаворитом считался победитель чемпионата России Владислав Дикиджи. Однако президент ФФККР Антон Сихарулидзе сказал, что при выборе кандидата тренерский совет учтет результаты как текущего, так и предыдущего сезона, а также психологическую устойчивость спортсменов.

Основными претендентами на олимпийскую квоту являются Петр Гуменник, Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Владислав Дикиджи.

Статистика фигуристов в двух сезонах

Владислав Дикиджи

Фото: Владислав Дикиджи (Кирилл Кухмарь/ТАСС)

20-летний петербуржец Владислав Дикиджи заявил о себе уже в первом в карьере взрослом сезоне. В сезоне 2023/24 ученик Олега Татаурова выиграл два этапа Гран-при в Казани и в Москве, завоевал серебро чемпионата России и бронзу Спартакиады сильнейших.

В текущем сезоне фигурист вновь выиграл оба этапа Гран-при с общей суммой баллов 590,79, а также стал победителем чемпионата России (297,10). На российском финале Гран-при, проходившем с 14 по 16 февраля в Красноярске, спортсмен занял лишь четвертое место, допустив ошибки в произвольной программе и набрав 287,17 балла.

Евгений Семененко

Фото: Евгений Семененко (Егор Алеев/ТАСС)

Еще одним претендентом на олимпийскую заявку считается 21-летний Евгений Семененко. Подопечный Алексея Мишина, двукратный чемпион России, он завоевал титул в сезонах 2022/23 и 2023/24. В текущем сезоне Семененко выиграл бронзу российского этапа Гран-при в Магнитогорске и победил на этапе в Москве (сумма баллов за два старта — 576,57).

На чемпионате России в Омске фигурист завоевал бронзовую медаль (281,65). На финале Гран-при этого сезона Семененко занял третье место, получив за обе программы 293,90 балла.

Марк Кондратюк

Фото: Марк Кондратюк (Кирилл Кухмарь/ТАСС)

Для ученика Светланы Соколовской 21-летнего Марка Кондратюка последние два сезона оказались достаточно удачными по сравнению с постолимпийским сезоном 2022/23, когда спортсмен получил серьезную травму спины. В предыдущем сезоне Кондратюк завоевал серебро на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске и на шестом этапе Гран-при в Москве.

В сезоне 2024/25 фигурист выиграл первый этап Гран-при в Магнитогорске и стал бронзовым призером московского этапа, суммарно получив на двух стартах 578,85 балла. Красноярский финал Гран-при принес спортсмену серебряную медаль с результатом 294,06 балла. На чемпионате России в Омске Кондратюк стал пятым.

Петр Гуменник

Фото: Петр Гуменник (Кирилл Кухмарь/ТАСС)

22-летний Петр Гуменник, также претендующий на участие в квалификационном турнире, в этом сезоне стал серебряным призером этапа Гран-при в Красноярске, где набрал за обе программы 282,88 балла. Но на пятом этапе Гран-при в Санкт-Петербурге фигуристу удалось занять лишь шестое место.

Главным достижением в текущем сезоне стала победа на российском финале Гран-при, где спортсмен набрал 314,54 балла и стал рекордсменом среди российских фигуристов по сумме двух программ. Кроме того, в декабре Гуменник принял участие в международном турнире «Кубок Содружества», проходившем в Минске, и выиграл на нем золотую медаль.

В двух предыдущих сезонах Гуменник дважды был в шаге от статуса чемпиона России. В декабре 2022 года фигурист завоевал серебряную медаль национального чемпионата, набрав одинаковое количество баллов с Евгением Семененко (295,07). А в сезоне 2023/24 стал бронзовым призером чемпионата России, допустив ошибку в короткой программе.

Сильные стороны и титулы

Базовая стоимость четверных прыжков: четверной аксель — 12,50 четверной лутц — 11,50 четверной флип — 11,00 четверной риттбергер — 10,50 четверной сальхов — 9,70 четверной тулуп — 9,50

Владислав Дикиджи

По статистике последних двух сезонов 20-летний Владислав Дикиджи является наиболее стабильным российским фигуристом по технической части программ. Вторая оценка, которая учитывает композицию, представление и мастерство катания, менее высока по сравнению с результатами конкурентов, при условии что соперники исполняют программу без грубых ошибок.

На минувшем финале Гран-при Дикиджи получил 43,84 балла за компоненты в короткой программе, в произвольной — 86,75. Баллы соперников за вторую оценку при чистых прокатах оказались выше. Эксперты также отмечают, что для улучшения второй оценки фигуристу требуется усиленная работа над хореографией и композицией.

В активе Дикиджи имеются наиболее дорогие прыжки — четверные флип и лутц, которые спортсмен исполняет достаточно стабильно. Всего в произвольной программе Владислав исполняет четыре четверных прыжка.

В марте 2024 года в своем телеграм-канале Дикиджи опубликовал видео с тренировки, где он прыгает четверной аксель — самый высоко оцениваемый и сложный прыжок фигурного катания. На чемпионате России по прыжкам, где фигурист завоевал серебряную медаль, Дикиджи удалось продемонстрировать четверной аксель вне конкурсного зачета, но на официальных соревнованиях он ни разу не заходил на этот прыжок. Единственный в мире фигурист, исполняющий этот элемент на официальных стартах, — американец Илья Малинин.

На международных стартах фигурист не соревновался и титулов этого уровня не имеет.

Евгений Семененко

Двукратный чемпион России, в текущем сезоне уступающий Дикиджи в стабильности, имеет опыт участия в международных стартах. 21-летний петербуржец — бронзовый призер Гран-при Skate Canada (2021), победитель мирового командного чемпионата (2021) и участник Олимпийских игр в Пекине, где занял итоговое восьмое место.

С сезона 2024/25 фигурист исполняет на соревнованиях четверной флип, а также владеет четверным риттбергером и такими сложными каскадами, как четверной сальхов — тройной сальхов, четверной тулуп — тройной тулуп. В текущем сезоне Семененко также заявлял пять четверных прыжков в произвольной программе на некоторых стартах, однако исполнить их чисто не смог.

Марк Кондратюк

Ученик Светланы Соколовской имеет в своей карьере наиболее высокие международные регалии по сравнению с конкурентами. Кондратюк — чемпион Европы (2022) и обладатель бронзовой медали в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. В текущем сезоне фигурист был одним из немногих российских одиночников, заявлявших пять четверных прыжков в произвольной программе. Такую программу повышенной сложности фигуристу удалось исполнить на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге, а также на этапах Гран-при.

В активе спортсмена присутствуют четверные лутц и сальхов, каскады тройной аксель — тройной аксель, четверной сальхов — тройной тулуп. Стиль катания Кондратюка отличается эмоциональностью и экспрессивностью.

Петр Гуменник

Серебряный и бронзовый призер чемпионатов России бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров (2020), серебряным призером юниорского финала Гран-при (2018) и победителем юниорских этапов этой серии. На взрослом уровне фигурист побеждал на Мемориале Дениса Тена (2021), а также выигрывал бронзовую медаль этапа Гран-при Rostelecom Cup (2020) и челленджера Warsaw Cup (2021).

Подопечный Вероники Дайнеко также владеет четверными сальховом и флипом, которые прыгает в каскаде с другими прыжками, четверным лутцем, а также предпринимает попытки исполнения четверного риттбергера. На большинстве стартов фигурист заявляет четыре четверных прыжка.

Гуменник считается одним из наиболее «сбалансированных» российских фигуристов, в равных пропорциях сочетающим в прокатах сложный контент и композицию программы, получая от судей конкурентоспособные баллы. В текущем сезоне спортсмену не всегда удавалось исполнить обе программы безошибочно из-за полученной летом травмы.

Кого из фигуристов эксперты видят в олимпийской сборной

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР

«Я хотела бы видеть лучшего. У нас еще есть время. Как вам за год до этого сказать, кого я бы хотела видеть на Олимпиаде? Значит, остальным делать нечего? Тяжело сказать. Кандидаты уже выбраны», — сказала Тарасова «РБК Спорту».

Алена Леонова, серебряный призер чемпионата мира (2012)

«Конечно, более значимый турнир — чемпионат России, по нему всегда идут все отборы. Его выиграл Дикиджи, но на финале Гран-при стал четвертым. Поэтому тут очень сложно. Петя Гуменник — большой молодец, но он на чемпионате России был четвертым. Марк Кондратюк на чемпионате России был пятым, а на финале — вторым. Самым стабильным оказался Семененко, он на обоих стартах третий. Разумно, наверное, все-таки судить по чемпионату России. Скорее всего, в психологическом плане на Влада не будет так сильно давить все, что касается головы, и, возможно, он налегке справится и покажет все, что он умеет. С другой стороны, я недавно отмечала Марка Кондратюка. Вспомним его опыт на международной арене, его знают судьи, специалисты. Я даже не могу назвать стопроцентного кандидата. По таким правилам, наверное, все-таки должен быть Дикиджи, потому что он чемпион России», — прокомментировала Леонова «РБК Спорту».

Наталья Бестемьянова, олимпийская чемпионка в танцах на льду (1988)

«Мне кажется, что самым стабильным в этом сезоне был Дикиджи. Было бы логично его отправить. Важнее компоненты или стабильность? Мы понимаем, что человек компонентный, который не прыгает прыжки или сделает их в недокрут, получит меньше оценок, чем тот, кто менее компонентен. Не уверена, что Дикиджи менее компонентный, это просто сейчас раздувается такая история искусственная. Повлияет ли опыт международных стартов? Они выступали на международных стартах три-четыре года назад, будет тот же мандраж. Более стабильный спортсмен в этой ситуации предпочтительнее», — заявила Бестемьянова «РБК Спорту».

Катарина Гербольдт, бронзовый призер чемпионата России

«Наверное, не совсем правильно у меня спрашивать, кого бы я хотела видеть, потому что мой ответ однозначен: Кондратюк. Это мой бывший ученик, и, естественно, я буду болеть за него и хотела бы, чтобы эта путевка досталась ему. Насколько это объективно — не могу сказать, но по крайней мере в первой половине сезона он был четким лидером. Какой старт должен был стать решающим? Федерации виднее. Естественно, это очень сложное решение, потому что путевка, к сожалению, только одна, и нужно принять верное решение. Слава богу, что у нас сейчас достаточно большой выбор среди мужчин, кого бы можно было отправить, и, наверное, с одного старта сложно определить, кто конкретно более достоин этой путевки», — сказала Гербольдт «РБК Спорту».