ФФККР сообщила, когда назовет заявленных на отбор на Олимпиаду фигуристов
Окончательный список российских фигуристов будет опубликован после получения ответа от Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом «РБК Спорт» сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
«На этот вопрос уже отвечали и Антон Тариэльевич Сихарулидзе, и Александр Ильич Коган во время финала Гран-при в Красноярске, что фамилии спортсменов будут озвучены после того, как мы получим ответ из ISU», — сказали в пресс-службе ФФККР.
28 февраля — последний день, когда ФФККР может представить список заявок. Федерация может заявить по одному основному кандидату в каждом виде и по одному запасному. К участию в командном турнире сборная не допущена.
В декабре 2024 года ISU разрешил российским и белорусским фигуристам, шорт-трекистам и конькобежцам участвовать в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе. Отбор пройдет на квалификационном турнире в Пекине в сентябре 2025 года.