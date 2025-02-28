ФФККР: список заявленных на отбор на Игры фигуристов огласим после ответа ISU

ФФККР сообщила, когда назовет заявленных на отбор на Олимпиаду фигуристов

Федерация фигурного катания на коньках России заявила, что ожидает ответа от Международного союза конькобежцев (ISU)

Фото: Генеральный директор ФФККР Александр Коган (второй слева) и президент Антон Сихарулидзе (второй справа) (Кирилл Кухмарь/ТАСС)

Окончательный список российских фигуристов будет опубликован после получения ответа от Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом «РБК Спорт» сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«На этот вопрос уже отвечали и Антон Тариэльевич Сихарулидзе, и Александр Ильич Коган во время финала Гран-при в Красноярске, что фамилии спортсменов будут озвучены после того, как мы получим ответ из ISU», — сказали в пресс-службе ФФККР.

28 февраля — последний день, когда ФФККР может представить список заявок. Федерация может заявить по одному основному кандидату в каждом виде и по одному запасному. К участию в командном турнире сборная не допущена.

В декабре 2024 года ISU разрешил российским и белорусским фигуристам, шорт-трекистам и конькобежцам участвовать в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе. Отбор пройдет на квалификационном турнире в Пекине в сентябре 2025 года.