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Олимпиада-2026 ,  
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Эксклюзив

ФФККР сообщила, когда назовет заявленных на отбор на Олимпиаду фигуристов

ФФККР: список заявленных на отбор на Игры фигуристов огласим после ответа ISU
Сюжет
Олимпиада-2026
Федерация фигурного катания на коньках России заявила, что ожидает ответа от Международного союза конькобежцев (ISU)
Фото: Генеральный директор ФФККР Александр Коган (второй слева) и президент Антон Сихарулидзе (второй справа) (Кирилл Кухмарь/ТАСС)
Фото: Генеральный директор ФФККР Александр Коган (второй слева) и президент Антон Сихарулидзе (второй справа) (Кирилл Кухмарь/ТАСС)

Окончательный список российских фигуристов будет опубликован после получения ответа от Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом «РБК Спорт» сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«На этот вопрос уже отвечали и Антон Тариэльевич Сихарулидзе, и Александр Ильич Коган во время финала Гран-при в Красноярске, что фамилии спортсменов будут озвучены после того, как мы получим ответ из ISU», — сказали в пресс-службе ФФККР.

Кондратюк, Гуменник, Дикиджи — кто из фигуристов поедет на Олимпиаду
Спорт
Фото:Марк Кондратюк, Петр Гуменник и Евгений Семененко (слева направо) ( Кирилл Кухмарь/ТАСС)

28 февраля — последний день, когда ФФККР может представить список заявок. Федерация может заявить по одному основному кандидату в каждом виде и по одному запасному. К участию в командном турнире сборная не допущена.

В декабре 2024 года ISU разрешил российским и белорусским фигуристам, шорт-трекистам и конькобежцам участвовать в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе. Отбор пройдет на квалификационном турнире в Пекине в сентябре 2025 года.

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Авторы
Теги
Полина Мельникова
ISU фигурное катание Олимпиада-2026 Федерация фигурного катания на коньках России ФФККР
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