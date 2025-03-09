Биатлонист Латыпов второй раз подряд выиграл общий зачет Кубка России
Трехкратный бронзовый призер Олимпиады в Пекине Эдуард Латыпов занял первое место в общем зачете Кубка России по биатлону в сезоне 2024/25.
Латыпов в воскресенье занял только 22-е место в масс-старте в Златоусте (Челябинская область), где прошел финальный этап соревнований. Гонку выиграл Карим Халили.
Латыпов по итогам шести этапов Кубка набрал 507 очков, вторым в общем зачете стал Антон Бабиков (498), третьим — Кирилл Бажин (482).
Бабиков стал лучшим в зачете масс-стартов.
Латыпов выиграл общий зачет Кубка второй раз подряд.
В женском зачете Кубка России победила Виктория Сливко (580), второй стала Кристина Резцова (538), третьей — Наталия Шевченко (526). В прошлом году лидером была Шевченко.
Международный союз биатлонистов отстранил россиян и белорусов от своих соревнований в 2022 году.
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