Латыпов и Сливко выиграли общий зачет Кубка России по биатлону

Биатлонист Латыпов второй раз подряд выиграл общий зачет Кубка России

У мужчин тройку лидеров составили Эдуард Латыпов, Антон Бабиков и Кирилл Бажин, у женщин — Виктория Сливко, Кристина Резцова и Наталия Шевченко

Эдуард Латыпов (Фото: Alexander Shemetov / Global Look Press)

Трехкратный бронзовый призер Олимпиады в Пекине Эдуард Латыпов занял первое место в общем зачете Кубка России по биатлону в сезоне 2024/25.

Латыпов в воскресенье занял только 22-е место в масс-старте в Златоусте (Челябинская область), где прошел финальный этап соревнований. Гонку выиграл Карим Халили.

Латыпов по итогам шести этапов Кубка набрал 507 очков, вторым в общем зачете стал Антон Бабиков (498), третьим — Кирилл Бажин (482).

Бабиков стал лучшим в зачете масс-стартов.

Латыпов выиграл общий зачет Кубка второй раз подряд.

В женском зачете Кубка России победила Виктория Сливко (580), второй стала Кристина Резцова (538), третьей — Наталия Шевченко (526). В прошлом году лидером была Шевченко.

Международный союз биатлонистов отстранил россиян и белорусов от своих соревнований в 2022 году.