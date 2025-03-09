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Халили с отрывом в 1,6 секунды выиграл масс-старт в финале Кубка России
Биатлонист Халили выиграл масс-старт в финале Кубка России в Златоусте
Тройку призеров составили Карим Халили, Антон Бабиков и Ильназ Мухамедзянов
Карим Халили
Биатлонист Карим Халили победил в масс-старте на 15 км в финале Кубка России в Златоусте (Челябинская область).
Халили допустил один промах и показал время 39 минут 50,9 секунды. Он опередил на 1,6 секунды избежавшего промахов Антона Бабикова и на 6,8 секунды — Ильназа Мухмадзянова (один промах).
Ранее в воскресенье женский масс-старт выиграла Ирина Казакевич, второе место заняла Тамара Дербушева, третье — Светлана Миронова.
Российские биатлонисты отстранены от международных стартов с 2022 года и соревнуются между собой и с белорусами.
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