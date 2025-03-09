Халили с отрывом в 1,6 секунды выиграл масс-старт в финале Кубка России

Тройку призеров составили Карим Халили, Антон Бабиков и Ильназ Мухамедзянов

Карим Халили (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Биатлонист Карим Халили победил в масс-старте на 15 км в финале Кубка России в Златоусте (Челябинская область).

Халили допустил один промах и показал время 39 минут 50,9 секунды. Он опередил на 1,6 секунды избежавшего промахов Антона Бабикова и на 6,8 секунды — Ильназа Мухмадзянова (один промах).

Ранее в воскресенье женский масс-старт выиграла Ирина Казакевич, второе место заняла Тамара Дербушева, третье — Светлана Миронова.

Российские биатлонисты отстранены от международных стартов с 2022 года и соревнуются между собой и с белорусами.