«Перейру ограбили». Что говорят эксперты о победе Анкалаева в UFC

В воскресенье на турнире UFC 313 россиянин Магомед Анкалаев победил бразильца Алекса Перейра и стал новым чемпионом в полутяжелом весе. Как отреагировали эксперты на результат боя — в материале «РБК Спорт»

Фото: Бразильский боец Алекс Перейра и российский боец Магомед Анкалаев (слева направо) в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. (AP/TASS)

Как прошел бой

В воскресенье, 9 марта, российский боец Магомед Анкалаев победил бразильца Алекса Перейру в главном бою турнира UFC 313 в Лас-Вегасе (США) и стал новым чемпионом в полутяжелом весе. После пяти напряженных раундов поединок завершился единогласным решением судей — 49:46, 48:47, 48:47.

Магомед Анкалаев стал пятым российским чемпионом UFC после Олега Тактарова, Хабиба Нурмагомедова, Петра Яна и Ислама Махачева (действующий чемпион в легком весе). При этом он первым среди россиян стал чемпионом в полутяжелом весе.

Согласно информации Sporty Payouts, Перейра получит за бой более $4 млн, а Магомед Анкалаев получит $2,28 млн.

Российский боец Магомед Анкалаев после окончания боя и оглашения результатов сказал, что хотя бой прошел по плану, он мог выступить лучше.

«Словами не передать, я так долго шел к этому. И вот моя мечта на мне. Ничего не удивило в бою, я мог лучше подраться, но что-то пошло не так. Дагестан, Кавказ, Россия, теперь у нас есть еще один пояс», — сказал россиянин.

Бразилец Алекс Перейра сказал, что ожидал тяжелого боя, и отметил, что Анкалаев не смог нанести ему значительный вред, даже прижимая к клетке.

«Я знал, что это будет война. Каждый мой бой — это война. Во втором раунде он оказывал давление. Я чувствовал некоторые из его ударов, но, прижав меня к клетке, он ничего не сделал», — сказал Перейра.

Перейра заявил, что был готов к тактике Анкалаева. «Мы следовали нашей стратегии. Мы знаем, что он загоняет людей в угол и играет в эту игру. Но победа с таким игровым планом побуждает людей делать то же самое. Кто-то может сказать, что это скучный стиль, но когда парень побеждает таким образом, людям хочется делать то же самое», — заключил он.

Теперь на счету 32-летнего Анкалаева 21 победа, одно поражение и одна ничья в MMA. У 37-летнего Перейры 12 побед и три поражения в смешанных единоборствах.

Что говорят эксперты о результатах боя

Гор Азизян, тренер Шары Буллета

«Я говорил, что он победит его. Думал, что досрочно, но не получилось. Победа Анкалаева была убедительной. Реванш Магомеду тоже не помешает. Во-первых, поставить жирную точку, а во-вторых, он много денег заработает», — сказал Азизян «РБК Спорт».

«Сможет ли он будущем защитить титул? Каждый бой — это отдельная история, не надо по одному бою другие судить. Может, он сейчас выглядит уставшим, а в следующем не будет выглядеть уставшим. Каждый бой — это единичный случай», — заключил он.

Расул Магомедалиев, тренер, работавший с Шарой Буллетом и Владимиром Минеевым

«Магомед мог выступить еще лучше. Мне кажется, он особо много не работал над борьбой. Нужно было делать проходы в области коленей, чуть ниже, а он проходил в области таза, поэтому соперник более-менее мог защищаться. Из-за этого и не получалось делать тейк-даун. В стойке он неплохо работал, особенно во втором раунде. Я не видел, чтобы Перейра что-то мог сделать против Анкалаева. Возможно выиграл первый раунд, но в остальных я не увидел, что он мог что-то сделать. Поэтому, как и ожидалось, победа за Анкалаевым. Если у них будет реванш, то Магомед выиграет его увереннее», — сказал Магомедалиев в разговоре с «РБК Спорт».

Хабиб Нурмагомедов, бывший чемпион UFC, тренер Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова

«Поздравляю, брат, ты вошел в историю, это было потрясающее выступление против очень сильного соперника», — сказал Нурмагомедов на своей странице соцсети.

Брайн Ортега, американский боец смешанных единоборств (ММА)

«Это скучно, но это много контроля в клетке на протяжении большей части раунда», — написал в социальной сети Ортега.

Брендан Шауб, бывший боец UFC

«Мусорное решение. Очевидно, что Перейра выиграл третий раунд. Наслаждайтесь новым чемпионом», — написал Шауб в своей социальной сети.

Мэтт Браун, американский боец UFC

«Я насчитал 4-1 в пользу Анкалаева, но эти судьи…», — написал Браун в соцсети.

Назим Садыхов, азербайджанский легковес UFC

«Перейру ограбили», — сказал Садыхов в социальной сети.

Генри Сехудо, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях

«Какое выступление показал Магомед Анкалаев. Тактический план был выполнен идеально. Матч-реванш будет легендарным», — написал в своей социальной сети Сехудо.

Михаил Рагозин, боец RCC

«Я ожидал, что у Магомеда получится несколько раз за бой сделать перевод. Пусть это будет и нелегко. Но это ему не помешало выиграть в стойке — он был быстрее, был точнее. Была такая шахматная партия — напряжение висело до самого конца, но Магомед выдержал. Это очень важная победа для него», — передает слова Рагозина корреспондент «Чемпионата».

Сергей Торосян, известный российский тренер

«В целом обычный бой. Ярких моментов я не заметил. Учитывая, что Перейра — классный ударник и должен был показать себя лучше в стойке… Но Магомед его и в стойке перебил. Перейра не смог навязать свою работу», — сказал Торосян Metaratings.ru

«Поздравляю Магомеда Анкалаева и всю его команду с чемпионским поясом. Не только их, но и всю Россию. У нас есть еще один действующий чемпион UFC. Мы предвидели эту ситуацию. Бой получился односторонним. Магомед забрал четыре раунда», — добавил он.

Дмитрий Бикрев, чемпион AMC Fight Nights

«Выступление Анкалаева было слабым, я до последнего думал, кому же судьи могут отдать титул? В первом раунде Магомед ничего не показал, не рубился, но и Перейра был абсолютно никаким. В одном из раундов было хорошее попадание, а так весь бой дагестанец провел на дистанции. Удары ногами, но ничего хорошего в этом не было. Люди на арене гудели после этого поединка. Я бы не удивился, если бы титул снова бы отдали Перейре. Сейчас еще откроется какая-то температура, или что Магомед придерживался поста», — приводит слова Бикрева Sport24.

«Но все равно у Анкалаева огромный потенциал для защиты титула. Это его второй поход за поясом, и психологически ему было тяжело. Но он все равно молодец — весь бой провел в стойке. В этом бою была слишком сильная нагрузка, но будем ждать от дагестанца большего в поединке за защиту чемпионского пояса», — заключил он.