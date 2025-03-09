Под взором главы ФБР. Как Россия получила чемпиона UFC в новом весе
Турнир UFC в Лас-Вегасе собрал множество знаменитостей. Главным боем вечера стал поединок между чемпионом в полутяжелом весе Алексом Перейрой и россиянином Магомедом Анкалаевым,.
Перед боем глава компании Meta Platforms (в России признана экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг зашел в гости к бразильцу.
На турнире также присутствовал директор ФБР Кэш Патель (в центре), который находился в компании с главой UFC Дэйной Уайтом (слева) и промоутером бойцов команды Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азизом.
С первых рядов за поединком наблюдал актер Мэл Гибсон (на фото с главой ФБР).
В бою Анкалаев — Перейра не было явного претендента. Российские букмекеры отдавали небольшое предпочтение Анкалаеву.
В США большинство экспертов и букмекеры называли фаворитом Перейру.
Первый раунд бойцы провели пассивно, лишь пару раз обменявшись выпадами. Перейра часто делал лоу-кики, от которых впоследствии отказался. В результате в равном бою судьи отдали предпочтение бразильцу.
Последующие три раунда прошли за россиянином.
Решающей в бою стала концовка второго раунда, когда Анкалаев чуть не отправил в нокдаун Перейру. Возможно, дагестанцу удалось бы завершить поединок досрочно, но раунд в этот момент завершился.
Лишь заключительный пятый раунд прошел с заметным преимуществом Перейры.
Вынесение решения судей затянулось. Во время перерыва тренеры просили Анкалаева поднять руки в знак победы, чтобы оказать давление на судей.
Россиянин признался, что недоволен своим боем. «Я мог лучше подраться, но что-то пошло не так», — сказал Анкалаев после боя.
Судьи в результате вынесли единогласное решение в пользу Анкалаева, который стал четвертым чемпионом UFC среди россиян и третьим среди дагестанцев. При этом впервые в истории россиянин стал чемпионом в полутяжелой весовой категории.
Среди российских бойцов на данный момент титулом в легком весе обладает Ислам Махачев. В 2020-м титулами в легчайшем весе и в легком весе одновременно владели Петр Ян (легчайший вес) и Хабиб Нурмагомедов (легкий вес).
Реакция главы UFC Дэйны Уайта на судейские записки не осталась незамеченной. Он расстроился, увидев решение судей. После боя Уайт заявил, что остался недоволен поединком. «Я ожидал большего», — написал он на своей странице в социальной сети Х.
После поединка бывший глава Нацразведки США, а ныне спецпредставитель президента Дональда Трампа по особым поручениям, Ричард Гренелл поздравил россиянина с победой, назвав его своим другом.