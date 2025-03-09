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Под взором главы ФБР. Как Россия получила чемпиона UFC в новом весе

Глава ФБР посетил чемпионский бой россиянина Анкалаева на турнире UFC
Россиянин Магомед Анкалаев впервые стал чемпионом UFC полутяжелом весе, отняв пояс и бразильца Алекса Перейры. Как прошел бой — об этом в фоторепортаже «РБК Спорт»
Российский боец UFC Магомед&nbsp;Анкалаев
Российский боец UFC Магомед Анкалаев (Фото: Ian Maule / Getty Images)

Турнир UFC в Лас-Вегасе собрал множество знаменитостей. Главным боем вечера стал поединок между чемпионом в полутяжелом весе Алексом Перейрой и россиянином Магомедом Анкалаевым,.

Фото: соцсети Марка Цукерберга
Фото: соцсети Марка Цукерберга

Перед боем глава компании Meta Platforms (в России признана экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг зашел в гости к бразильцу.

Фото: соцсети Каш Пателя
Фото: соцсети Каш Пателя

На турнире также присутствовал директор ФБР Кэш Патель (в центре), который находился в компании с главой UFC Дэйной Уайтом (слева) и промоутером бойцов команды Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азизом.

С первых рядов за поединком наблюдал актер Мэл Гибсон (на фото с главой ФБР).

Фото: Ian Maule / Getty Images
Фото: Ian Maule / Getty Images

В бою Анкалаев — Перейра не было явного претендента. Российские букмекеры отдавали небольшое предпочтение Анкалаеву.

Фото: Ian Maule / Getty Images
Фото: Ian Maule / Getty Images

В США большинство экспертов и букмекеры называли фаворитом Перейру.

Фото: Ian Maule / Getty Images
Фото: Ian Maule / Getty Images

Первый раунд бойцы провели пассивно, лишь пару раз обменявшись выпадами. Перейра часто делал лоу-кики, от которых впоследствии отказался. В результате в равном бою судьи отдали предпочтение бразильцу.

Фото: Ian Maule / Getty Images
Фото: Ian Maule / Getty Images

Последующие три раунда прошли за россиянином.

Фото: Ian Maule / Getty Images
Фото: Ian Maule / Getty Images

Решающей в бою стала концовка второго раунда, когда Анкалаев чуть не отправил в нокдаун Перейру. Возможно, дагестанцу удалось бы завершить поединок досрочно, но раунд в этот момент завершился.

Фото: Ian Maule / Getty Images
Фото: Ian Maule / Getty Images

Лишь заключительный пятый раунд прошел с заметным преимуществом Перейры.

Фото: Ian Maule / Getty Images
Фото: Ian Maule / Getty Images

Вынесение решения судей затянулось. Во время перерыва тренеры просили Анкалаева поднять руки в знак победы, чтобы оказать давление на судей.

Россиянин признался, что недоволен своим боем. «Я мог лучше подраться, но что-то пошло не так», — сказал Анкалаев после боя.


Фото: Ian Maule / Getty Images
Фото: Ian Maule / Getty Images

Судьи в результате вынесли единогласное решение в пользу Анкалаева, который стал четвертым чемпионом UFC среди россиян и третьим среди дагестанцев. При этом впервые в истории россиянин стал чемпионом в полутяжелой весовой категории.

Среди российских бойцов на данный момент титулом в легком весе обладает Ислам Махачев. В 2020-м титулами в легчайшем весе и в легком весе одновременно владели Петр Ян (легчайший вес) и Хабиб Нурмагомедов (легкий вес).

Фото: снимок экрана с трансляции
Фото: снимок экрана с трансляции

Реакция главы UFC Дэйны Уайта на судейские записки не осталась незамеченной. Он расстроился, увидев решение судей. После боя Уайт заявил, что остался недоволен поединком. «Я ожидал большего», — написал он на своей странице в социальной сети Х.

Фото: соцсети Ричарда Гренелла
Фото: соцсети Ричарда Гренелла

После поединка бывший глава Нацразведки США, а ныне спецпредставитель президента Дональда Трампа по особым поручениям, Ричард Гренелл поздравил россиянина с победой, назвав его своим другом.

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Альвина Цаканян
Магомед Анкалаев UFC Алекс Перейра смешанные единоборства (ММА) единоборства
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