Девятерых россиян обменяли в НХЛ до закрытия трансферного окна

Главными стали переходы Евгения Кузнецова из «Вашингтона» в «Каролину» и Владимира Тарасенко из «Оттавы» во «Флориду»

Евгений Кузнецов (Фото: nhl.com)

В НХЛ закрылось трансферное окно. В последние дни сразу девять российских хоккеистов сменили команды в результате обменов.

Самым громким стал переход форварда Евгения Кузнецова из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролину Харрикейнз». Взамен «Вашингтон» получил право выбора в третьем раунде драфта НХЛ. Также «Кэпиталз» удержат в своей ведомости 50% зарплаты Кузнецова. Его контракт со средней зарплатой $7,8 млн будет действовать до конца следующего сезона.

Россиянин 6 февраля был включен в специальную программу НХЛ, которая помогает хоккеистам бороться в том числе с психическими проблемами и зависимостями. Вышел он из нее в начале марта. Форвард является обладателем Кубка Стэнли 2018 года и двукратным чемпионом мира (2012, 2014 годы) в составе сборной России.

Нападающий Владимир Тарасенко сменил «Оттаву Сенаторз» на «Флориду Пантерз», которая лидирует в регулярном чемпионате НХЛ. Форвард входит в топ-5 самых результативных россиян в НХЛ последнего десятилетия и в топ-40 среди всех игроков. Во «Флориде» он сможет побороться за свой второй Кубок Стэнли, первый Тарасенко выиграл с «Сент-Луиз Блюз» в 2019 году.

Нападающий Василий Пономарев поучаствовал в обмене одного из лидеров «Питтсбург Пингвинз» Джейке Генцела в «Каролину». За американца «Пингвинз» получили права на четырех игроков, в том числе россиянина, и выборы в первом и пятом раундах предстоящего драфта.

Защитник Даниил Мироманов перешел из «Вегас Голден Найтс» в «Калгари Флэймз», форвард Денис Гурьянов — из «Нэшвилл Предаторз» в «Филадельфию Флайерз», нападающий Яков Тренин — из «Нэшвилла» в «Колорадо Эвеланш», форвард Клим Костин — из «Детройт Ред Уингз» в «Сан-Хосе Шаркс», защитник Никита Охотюк — из «Сан-Хосе» в «Калгари», нападающий Дмитрий Овчинников — из «Торонто Мейпл Лифс» в «Миннесоту Уайлд».

Кроме того, «Вегас» получил права на нападающего Михаила Воробьева (на данный момент выступает за петербургский СКА), а «Колорадо» — права на форварда Захара Бардакова (также СКА).