В НХЛ за день обменяли двух российских хоккеистов
Двое российских хоккеистов сменили команды в результате обменов за прошедший день.
Нападающий Яков Тренин стал ведущим звеном в обмене в «Колорадо Эвеланш». Вместе с 27-летним форвардом «Колорадо» получил от «Нэшвилл Предаторз» права на 20-летнего защитника Грэма Суорда. Взамен в «Нэшвилл» отправились 21-летний игрок обороны Джереми Ханзел и право на выбор в третьем раунде драфта 2025 года.
Тренин всю свою карьеру в НХЛ (с 2019 года) провел в «Нэшвилле». В нынешнем сезоне у него 14 (10+4) очков в 60 матчах. Его контракт с зарплатой в $1,7 млн действует до конца нынешнего сезона.
Еще один россиянин, Василий Пономарев, поучаствовал в обмене одного из лидеров «Питтсбург Пингвинз» Джейка Генцела в «Каролину Харрикейнз». Клуб Евгения Малкина получил за американского форварда Пономарева, Майкла Бантинга, Вилле Койвунена права на Круза Луциуса, а также право выбора во втором и пятом раунде драфта 2024 года.
21-летний Пономарев в нынешнем сезоне дебютировал в НХЛ, причем в первой же игре он забросил шайбу. Всего у форварда было две игры за «Каролину». Также в нынешнем сезоне у него 29 (8+21) очков в 39 матчах за фарм-клуб «Харрикейнз».
У Генцела 52 (22+30) очка в 50 матчах. Его контракт с зарплатой в $6 млн действует до конца сезона.
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