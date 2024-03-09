Ничушкин отличился в первом матче НХЛ после программы реабилитации

Ничушкин отличился в первом матче после программы НХЛ по борьбе с зависимостями

Форварда «Колорадо» включили в программу помощи игрокам НХЛ в середине января. Тренировки россиянин возобновил в конце февраля, а в первом же матче после возвращения в состав забросил шайбу «Миннесоте» в овертайме

Валерий Ничушкин (Фото: Larry MacDougal / IMAGO / Global Look Press)

«Колорадо Эвеланш» обыграл в овертайме со счетом 2:1 «Миннесоту Уайлд» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Арттури Лехконен (1-я минута) и российский форвард Валерий Ничушкин (63). У проигравших отличился Брок Фабер (31).

Ничушкин провел первый матч после выхода из специальной программы НХЛ, которая помогает хоккеистам бороться в том числе с психическими проблемами и зависимостями.

Россиянин попал в добровольную программу помощи игрокам НХЛ в середине января. Причины включения в нее Ничушкина не назывались. «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники писал, что это не связано с алкоголем или наркотиками. Тренировки форвард возобновил в конце февраля.

Ничушкин был признан первой звездой прошедшей встречи. Всего в нынешнем сезоне форвард провел 41 матч и набрал 43 (23+20) очка.

В 2022 году Ничушкин выиграл с «Колорадо» Кубок Стэнли, после чего продлил контракт с клубом на восемь лет.