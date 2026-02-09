 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Горнолыжница повредила первую золотую медаль сборной США на Олимпиаде

Горнолыжница Джонсон повредила первую золотую медаль сборной США на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2026
Бризи Джонсон рассказала, что ее золотая медаль за победу в скоростном спуске сорвалась с ленты из-за поломки крепления. Ранее такие же проблемы возникли и у других призеров Игр в Италии
Бризи Джонсон
Бризи Джонсон (Фото: Agence Zoom / Agence Zoom / Getty Images)

Американская горнолыжница Бризи Джонсон, выигравшая 8 февраля соревнования в скоростном спуске на Олимпиаде, пожаловалась на пресс-конференции, что повредила свою медаль. Слова спортсменки приводит USA Today.

По словам Джонсон, когда она прыгала от радости после победы, медаль сорвалась с ленты из-за поломки крепления.

«Она действительно тяжелая. Тяжелее, чем я ожидала», — сказала горнолыжница.

Ранее на Играх похожая ситуация случилась у шведской лыжницы Эббы Андерссон — ее серебряная медаль за скиатлон упала в снег и раскололась. Также оторвалась от ленты бронзовая медаль немецкого биатлониста Юстуса Штрелова после смешанной эстафеты.

Русское золото для США. Что происходит на Олимпийских играх 2026
Спорт
Илья Малинин

Джонсон в скоростном спуске опередила немку Эмму Айхер и итальянку Софию Годжу.

Еще одна американка Линдси Вонн, побеждавшая в этой дисциплине на Играх-2010, упала вскоре после старта и получила травмы, ее эвакуировали с трассы на вертолете.

Золотая медаль Джонсон стала для сборной США первой на Играх в Италии. Еще одну позднее в воскресенье завоевали фигуристы в командном турнире.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Олимпиада-2026 горнолыжники
