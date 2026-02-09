Горнолыжница повредила первую золотую медаль сборной США на Олимпиаде
Американская горнолыжница Бризи Джонсон, выигравшая 8 февраля соревнования в скоростном спуске на Олимпиаде, пожаловалась на пресс-конференции, что повредила свою медаль. Слова спортсменки приводит USA Today.
По словам Джонсон, когда она прыгала от радости после победы, медаль сорвалась с ленты из-за поломки крепления.
«Она действительно тяжелая. Тяжелее, чем я ожидала», — сказала горнолыжница.
Ранее на Играх похожая ситуация случилась у шведской лыжницы Эббы Андерссон — ее серебряная медаль за скиатлон упала в снег и раскололась. Также оторвалась от ленты бронзовая медаль немецкого биатлониста Юстуса Штрелова после смешанной эстафеты.
Джонсон в скоростном спуске опередила немку Эмму Айхер и итальянку Софию Годжу.
Еще одна американка Линдси Вонн, побеждавшая в этой дисциплине на Играх-2010, упала вскоре после старта и получила травмы, ее эвакуировали с трассы на вертолете.
Золотая медаль Джонсон стала для сборной США первой на Играх в Италии. Еще одну позднее в воскресенье завоевали фигуристы в командном турнире.
