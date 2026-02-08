 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Российская горнолыжница Плешкова стала 22-й в скоростном спуске на Играх

Российская горнолыжница Плешкова стала 22-й в скоростном спуске на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2026
Юлия Плешкова почти 4 секунды проиграла в скоростном спуске победительнице — Бризи Джонсон из США. Американку Линдси Вонн и Канде Морено из Андорры увезли на вертолете после падений

Российская горнолыжница Юлия Плешкова заняла 22-е место в скоростном спуске на Олимпийских играх в Италии.

Плешкова, выступавшая в нейтральном статусе, уступила 3,59 секунды чемпионке — американке Бризи Джонсон (1 минута 36 секунд).

Второй стала немка Эмма Айхер (+0,04), третьей — итальянка София Годжа (+0,59), которая взяла золото в этой дисциплине на Играх-2018 и серебро на Олимпиаде в Пекине.

Победительница Игр-2010, американка Линдси Вонн и горнолыжница из Андорры Канде Морено покинули трассу на вертолете после падений. Австрийка Нина Ортлиб после падения сама доехала до финиша.

Коростелеву не хватило 1,5 секунды до бронзы. Что происходит на Играх
Спорт
Фото: Lars Baron / Getty Images

28-летняя Плешкова является двукратным бронзовым призером Универсиады (2017, 2019), на Олимпиаде в Пекине она была 20-й в скоростном спуске, 18-й — в супергиганте, 27-й — в гигантском слаломе, 10-й — в комбинации и 11-й — в командном турнире.

Анна Сатдинова
горнолыжники Олимпиада-2026 Юлия Плешкова
Юлия Плешкова фото
Юлия Плешкова
спортсменка
17 мая 1997 года
