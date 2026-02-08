Российская горнолыжница Плешкова стала 22-й в скоростном спуске на Играх

Российская горнолыжница Плешкова стала 22-й в скоростном спуске на Олимпиаде

Юлия Плешкова почти 4 секунды проиграла в скоростном спуске победительнице — Бризи Джонсон из США. Американку Линдси Вонн и Канде Морено из Андорры увезли на вертолете после падений

Российская горнолыжница Юлия Плешкова заняла 22-е место в скоростном спуске на Олимпийских играх в Италии.

Плешкова, выступавшая в нейтральном статусе, уступила 3,59 секунды чемпионке — американке Бризи Джонсон (1 минута 36 секунд).

Второй стала немка Эмма Айхер (+0,04), третьей — итальянка София Годжа (+0,59), которая взяла золото в этой дисциплине на Играх-2018 и серебро на Олимпиаде в Пекине.

Победительница Игр-2010, американка Линдси Вонн и горнолыжница из Андорры Канде Морено покинули трассу на вертолете после падений. Австрийка Нина Ортлиб после падения сама доехала до финиша.

28-летняя Плешкова является двукратным бронзовым призером Универсиады (2017, 2019), на Олимпиаде в Пекине она была 20-й в скоростном спуске, 18-й — в супергиганте, 27-й — в гигантском слаломе, 10-й — в комбинации и 11-й — в командном турнире.