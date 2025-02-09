Sportsnet узнал о возможном обмене Владимира Тарасенко из «Детройта»
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Владимир Тарасенко в ближайший месяц может покинуть «Дейтройт Ред Уингз» и перейти в другую команду, несмотря на пункт в контракте о запрете обменов, сообщает Sportsnet.
Журналист Sportsnet Эллиот Фридман сообщил, что вокруг 33-летнего российского форварда по этому поводу «был некоторый шум».
У Тарасенко семь голов и 15 передач в 53 матчах сезона. Он перешел в «Детройт» летом прошлого года, подписав контракт на два сезона. Согласно условиям соглашения, в первый год его нельзя менять вообще, а во второй — в определенные команды.
«Детройт» в конце декабря назначил главным тренером Тодда Маклеллана — на тот момент команда была предпоследней в Восточной конференции.
Тарасенко играет в НХЛ с 2013 года, первые 11 сезонов он провел в «Сент-Луис Блюз», с которым выиграл Кубок Стэнли (2019), после чего выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Оттава Сенаторз» и «Флорида Пантерз». С «Флоридой» он стал чемпионом НХЛ в прошлом сезоне.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
WP рассказала о попавших в «черную дыру» мигрантах в Гуантанамо
Кремль ответил на слова Трампа о разговоре с Путиным
Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным
Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» Канаду
Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось
РБК запускает винный салон. Расписание
Топ-10 сетей фастфуда в России по количеству точек. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В МГУ назвали две главные проблемы зумеров
Генетики назвали самые выносливые народы России
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин