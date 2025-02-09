Sportsnet узнал о возможном обмене Владимира Тарасенко из «Детройта»

Журналист Эллиот Фридман сообщил, что на тему возможного ухода Владимира Тарасенко из «Детройта» были разговоры в лиге, хотя контракт запрещает его обменивать

Владимир Тарасенко (Фото: Gregory Shamus / Getty Images)

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Владимир Тарасенко в ближайший месяц может покинуть «Дейтройт Ред Уингз» и перейти в другую команду, несмотря на пункт в контракте о запрете обменов, сообщает Sportsnet.

Журналист Sportsnet Эллиот Фридман сообщил, что вокруг 33-летнего российского форварда по этому поводу «был некоторый шум».

У Тарасенко семь голов и 15 передач в 53 матчах сезона. Он перешел в «Детройт» летом прошлого года, подписав контракт на два сезона. Согласно условиям соглашения, в первый год его нельзя менять вообще, а во второй — в определенные команды.

«Детройт» в конце декабря назначил главным тренером Тодда Маклеллана — на тот момент команда была предпоследней в Восточной конференции.

Тарасенко играет в НХЛ с 2013 года, первые 11 сезонов он провел в «Сент-Луис Блюз», с которым выиграл Кубок Стэнли (2019), после чего выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Оттава Сенаторз» и «Флорида Пантерз». С «Флоридой» он стал чемпионом НХЛ в прошлом сезоне.