Проваливший начало сезона НХЛ «Детройт» сменил главного тренера
Канадец Тодд Маклеллан стал главным тренером «Детройт Ред Уингз» вместо американца Дерека Лалонда, сообщила пресс-служба НХЛ.
«Детройт» ушел на рождественскую паузу предпоследней командой Восточной конференции и с трехматчевой серией поражений.
В 34 играх команда одержала только 13 побед (десять в основное время).
Маклеллан был без работы с февраля, когда его уволили из «Лос-Анджелес Кингз». Также на протяжении карьеры он работал в «Сан-Хосе Шаркс» и «Эдмонтон Ойлерз».
«Детройт», 11 раз в своей истории выигравший Кубок Стэнли, не смог выйти в плей-офф ни разу за последние восемь сезонов.
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