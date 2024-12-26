Проваливший начало сезона НХЛ «Детройт» сменил главного тренера

«Детройт» после 34 матчей занимает предпоследнее место в Восточной конференции и проиграл последние три матча. Новым главным тренером команды стал Тодд Маклеллан

Тодд Маклеллан (Фото: Carl Sandin / imago sportfotodienst / Global Look Press)

Канадец Тодд Маклеллан стал главным тренером «Детройт Ред Уингз» вместо американца Дерека Лалонда, сообщила пресс-служба НХЛ.

«Детройт» ушел на рождественскую паузу предпоследней командой Восточной конференции и с трехматчевой серией поражений.

В 34 играх команда одержала только 13 побед (десять в основное время).

Маклеллан был без работы с февраля, когда его уволили из «Лос-Анджелес Кингз». Также на протяжении карьеры он работал в «Сан-Хосе Шаркс» и «Эдмонтон Ойлерз».

«Детройт», 11 раз в своей истории выигравший Кубок Стэнли, не смог выйти в плей-офф ни разу за последние восемь сезонов.