Уехавший из СКА в НХЛ американец забил два автогола российскому вратарю
Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Тони Деанджело, начинавший сезон в петербургском СКА, забил два автогола в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесота Уайлд».
«Айлендерс», ворота которого защищал россиянин Илья Сорокин, уступил со счетом 3:6.
Во втором периоде при счете 3:1 в пользу нью-йоркской команды форвард «Миннесоты» Фредерик Годро нанес бросок по воротам соперников, шайба попала в Деанджело и после этого пролетела над плечом Сорокина в сетку, отмечается на сайте НХЛ.
При счете 3:4 в третьем периоде Деанджело замкнул передачу форварда «Миннесоты» Мэттью Болди на пятак и снова отправил шайбу в ворота россиянина.
Тренер «Айлендерс» Патрик Руа назвал ситуацию досадной. «Мы дважды забили в свои ворота, — сказал тренер. — Такие игры случаются. Это никому не нравится, но они часть хоккея».
Деанджело в середине января покинул петербургский СКА по семейным обстоятельствам. В КХЛ 29-летний хоккеист набрал 32 (6 шайб + 26 передач) очка в 34 матчах.
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