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Уехавший из СКА в НХЛ американец забил два автогола российскому вратарю

Уехавший из СКА в НХЛ Деанджело забил два автогола в ворота Сорокина
«Айлендерс» вел в матче с «Миннесотой» со счетом 3:1, но проиграл — 3:6. Две результативные ошибки допустил защитник Тони Деанджело, который в январе вернулся в НХЛ из КХЛ
Тони Деанджело
Тони Деанджело (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Тони Деанджело, начинавший сезон в петербургском СКА, забил два автогола в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесота Уайлд».

«Айлендерс», ворота которого защищал россиянин Илья Сорокин, уступил со счетом 3:6.

Во втором периоде при счете 3:1 в пользу нью-йоркской команды форвард «Миннесоты» Фредерик Годро нанес бросок по воротам соперников, шайба попала в Деанджело и после этого пролетела над плечом Сорокина в сетку, отмечается на сайте НХЛ.

При счете 3:4 в третьем периоде Деанджело замкнул передачу форварда «Миннесоты» Мэттью Болди на пятак и снова отправил шайбу в ворота россиянина.

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Фото:Maksim Konstantinov / Global Look Press

Тренер «Айлендерс» Патрик Руа назвал ситуацию досадной. «Мы дважды забили в свои ворота, — сказал тренер. — Такие игры случаются. Это никому не нравится, но они часть хоккея».

Деанджело в середине января покинул петербургский СКА по семейным обстоятельствам. В КХЛ 29-летний хоккеист набрал 32 (6 шайб + 26 передач) очка в 34 матчах.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Илья Сорокин Тони Деанджело
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