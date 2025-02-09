Уехавший из СКА в НХЛ Деанджело забил два автогола в ворота Сорокина

Уехавший из СКА в НХЛ американец забил два автогола российскому вратарю

«Айлендерс» вел в матче с «Миннесотой» со счетом 3:1, но проиграл — 3:6. Две результативные ошибки допустил защитник Тони Деанджело, который в январе вернулся в НХЛ из КХЛ

Тони Деанджело (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Тони Деанджело, начинавший сезон в петербургском СКА, забил два автогола в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесота Уайлд».

«Айлендерс», ворота которого защищал россиянин Илья Сорокин, уступил со счетом 3:6.

Во втором периоде при счете 3:1 в пользу нью-йоркской команды форвард «Миннесоты» Фредерик Годро нанес бросок по воротам соперников, шайба попала в Деанджело и после этого пролетела над плечом Сорокина в сетку, отмечается на сайте НХЛ.

При счете 3:4 в третьем периоде Деанджело замкнул передачу форварда «Миннесоты» Мэттью Болди на пятак и снова отправил шайбу в ворота россиянина.

Тренер «Айлендерс» Патрик Руа назвал ситуацию досадной. «Мы дважды забили в свои ворота, — сказал тренер. — Такие игры случаются. Это никому не нравится, но они часть хоккея».

Деанджело в середине января покинул петербургский СКА по семейным обстоятельствам. В КХЛ 29-летний хоккеист набрал 32 (6 шайб + 26 передач) очка в 34 матчах.