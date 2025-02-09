Калинская вслед за Шнайдер вылетела с турнира в Дохе в первом матче
Российская теннисистка Анна Калинская проиграла выступающей за Испанию уроженке Кишинева Кристине Букше в первом круге турнира WTA-1000 в Дохе с призовым фондом более $3,6 млн.
Калинская, 18-я ракетка мира, уступила со счетом 7:6 (7:3), 5:7, 4:6.
Букша, занимающая 98-е место в рейтинге, попала в основную сетку через квалификацию. Ее следующей соперницей будет бельгийка Элизе Мертенс.
Букша — дочь молдавского лыжника и биатлониста Иона Букши, который участвовал в Играх 1998 и 2002 годов.
На Олимпиаде в Париже Букша выиграла бронзу в парном разряде с Сарой Соррибес-Тормо.
Лучшим результатом Калинской в этом сезоне стал полуфинал турнира в Сингапуре, с которого она снялась из-за травмы.
Ранее в воскресенье турнир в Дохе покинула вторая ракетка России Диана Шнайдер.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
WP рассказала о попавших в «черную дыру» мигрантах в Гуантанамо
Кремль ответил на слова Трампа о разговоре с Путиным
Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным
Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» Канаду
Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось
РБК запускает винный салон. Расписание
Топ-10 сетей фастфуда в России по количеству точек. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В МГУ назвали две главные проблемы зумеров
Генетики назвали самые выносливые народы России
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин