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Калинская вслед за Шнайдер вылетела с турнира в Дохе в первом матче

Калинская вылетела с турнира в Дохе, проиграв на старте Букше
Анна Калинская проиграла в трех сетах испанской теннисистке Кристине Букше, которая пробилась в основную сетку через квалификацию
Анна Калинская
Анна Калинская (Фото: Shi Tang / Getty Images)

Российская теннисистка Анна Калинская проиграла выступающей за Испанию уроженке Кишинева Кристине Букше в первом круге турнира WTA-1000 в Дохе с призовым фондом более $3,6 млн.

Калинская, 18-я ракетка мира, уступила со счетом 7:6 (7:3), 5:7, 4:6.

Букша, занимающая 98-е место в рейтинге, попала в основную сетку через квалификацию. Ее следующей соперницей будет бельгийка Элизе Мертенс.

Букша — дочь молдавского лыжника и биатлониста Иона Букши, который участвовал в Играх 1998 и 2002 годов.

Вторая ракетка России уступила американке на старте турнира в Дохе
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Диана Шнайдер

На Олимпиаде в Париже Букша выиграла бронзу в парном разряде с Сарой Соррибес-Тормо.

Лучшим результатом Калинской в этом сезоне стал полуфинал турнира в Сингапуре, с которого она снялась из-за травмы.

Ранее в воскресенье турнир в Дохе покинула вторая ракетка России Диана Шнайдер.

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Анна Сатдинова
теннис WTA Анна Калинская
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