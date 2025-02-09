Калинская вылетела с турнира в Дохе, проиграв на старте Букше

Калинская вслед за Шнайдер вылетела с турнира в Дохе в первом матче

Анна Калинская проиграла в трех сетах испанской теннисистке Кристине Букше, которая пробилась в основную сетку через квалификацию

Анна Калинская (Фото: Shi Tang / Getty Images)

Российская теннисистка Анна Калинская проиграла выступающей за Испанию уроженке Кишинева Кристине Букше в первом круге турнира WTA-1000 в Дохе с призовым фондом более $3,6 млн.

Калинская, 18-я ракетка мира, уступила со счетом 7:6 (7:3), 5:7, 4:6.

Букша, занимающая 98-е место в рейтинге, попала в основную сетку через квалификацию. Ее следующей соперницей будет бельгийка Элизе Мертенс.

Букша — дочь молдавского лыжника и биатлониста Иона Букши, который участвовал в Играх 1998 и 2002 годов.

На Олимпиаде в Париже Букша выиграла бронзу в парном разряде с Сарой Соррибес-Тормо.

Лучшим результатом Калинской в этом сезоне стал полуфинал турнира в Сингапуре, с которого она снялась из-за травмы.

Ранее в воскресенье турнир в Дохе покинула вторая ракетка России Диана Шнайдер.