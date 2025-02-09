Вторая ракетка России Шнайдер уступила американке на старте «тысячника» в Дохе

Вторая ракетка России уступила американке на старте турнира в Дохе

Диана Шнайдер уступила 90-му номера рейтинга WTA Алисии Паркс в двух сетах — 4:6, 6:7 (2:7)

Диана Шнайдер (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Российская теннисистка Диана Шнайдер, занимающая 13-е место в мировом рейтинге, завершила выступление на турнире WTA-1000 в Дохе в первом круге.

Россиянка проиграла американке Алисии Паркс (90-я ракетка мира) со счетом 4:6, 6:7 (2:7).

Паркс в следующем матче сыграет с победительницей встречи между своими соотечественницами Софией Кенин и Эшли Крюгер.

Победительница турнира в Катаре получит тысячу рейтинговых очков и почти $600 тыс. призовых.

На турнире выступят россиянки Анна Калинская, Мирра Андреева, Дарья Касаткина, Вероника и Полина Кудерметовы, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.