Вторая ракетка России уступила американке на старте турнира в Дохе
Российская теннисистка Диана Шнайдер, занимающая 13-е место в мировом рейтинге, завершила выступление на турнире WTA-1000 в Дохе в первом круге.
Россиянка проиграла американке Алисии Паркс (90-я ракетка мира) со счетом 4:6, 6:7 (2:7).
Паркс в следующем матче сыграет с победительницей встречи между своими соотечественницами Софией Кенин и Эшли Крюгер.
Победительница турнира в Катаре получит тысячу рейтинговых очков и почти $600 тыс. призовых.
На турнире выступят россиянки Анна Калинская, Мирра Андреева, Дарья Касаткина, Вероника и Полина Кудерметовы, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.
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