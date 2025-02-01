Россиянка Калинская из-за травмы снялась с полуфинала турнира WTA в Сингапуре

Россиянка Калинская снялась с полуфинала турнира WTA в Сингапуре

Российская теннисистка из-за травмы бедра отказалась от продолжения борьбы во втором сете полуфинального матча против американки Энн Ли

Анна Калинская (Фото: Shi Tang / Getty Images)

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в финал турнира WTA в Сингапуре.

В 1/2 финала 26-летняя россиянка, посеянная на турнире под первым номером, встречалась с американкой Энн Ли, 85-й ракеткой мира. Калинская из-за травмы бедра отказалась от продолжения борьбы при счете 6:7 (2:7), 0:1.

В финале 24-летняя американка сыграет с Ван Синьюй (Китай) или Элизе Мертенс (Бельгия).

Калинская ранее в нынешнем сезоне пропустила Australian Open из-за травмы. Она занимает 18-е место в мировом рейтинге (четвертая из россиянок), на счету теннисистки нет побед на турнирах под эгидой WTA.

До полуфинала турнира WTA Калинская дошла впервые с июня 2024 года, тогда в решающем матче в Берлине она уступила американке Джессике Пегуле.

Турнир в Сингапуре завершится 2 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $275 тыс.