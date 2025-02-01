Россиянка Калинская снялась с полуфинала турнира WTA в Сингапуре
Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в финал турнира WTA в Сингапуре.
В 1/2 финала 26-летняя россиянка, посеянная на турнире под первым номером, встречалась с американкой Энн Ли, 85-й ракеткой мира. Калинская из-за травмы бедра отказалась от продолжения борьбы при счете 6:7 (2:7), 0:1.
В финале 24-летняя американка сыграет с Ван Синьюй (Китай) или Элизе Мертенс (Бельгия).
Калинская ранее в нынешнем сезоне пропустила Australian Open из-за травмы. Она занимает 18-е место в мировом рейтинге (четвертая из россиянок), на счету теннисистки нет побед на турнирах под эгидой WTA.
До полуфинала турнира WTA Калинская дошла впервые с июня 2024 года, тогда в решающем матче в Берлине она уступила американке Джессике Пегуле.
Турнир в Сингапуре завершится 2 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $275 тыс.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»
Итоги жеребьевки в Лиге чемпионов. Инфографика
Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео
Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции
Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году
Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км
РБК запускает винный салон. Расписание
Топ-10 дивидендных бумаг на ближайший год
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Что будет с биткоином в ближайшие месяцы