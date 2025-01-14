Лучший защитник-бомбардир СКА объявил о возвращении в США

Американец Тони Деанджело заявил, что по семейным обстоятельствам вынужден покинуть СКА и вернуться в Северную Америку

Тони Деанджело (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Американский защитник Тони Деанджело покидает петербургский СКА по семейным обстоятельствам. Об этом 29-летний хоккеист сообщил «Матч ТВ».

«Хочу сообщить, что по семейным обстоятельствам я вынужден покинуть СКА и вернуться в Северную Америку. Это решение далось мне нелегко. Очень жаль покидать такой город и такую команду — в Санкт‑Петербурге действительно любят хоккей, ценят каждого игрока, делают все, чтобы клуб добивался высоких результатов», — сказал Деанджело.

Хоккеист поблагодарил за все клуб и тренерский штаб во главе с Романом Ротенбергом и пожелал им успехов в оставшейся части сезона.

Деанджело перешел в СКА в сентябре прошлого года после восьми сезонов в НХЛ. Американец занимает второе место в списке лучших бомбардиров среди защитников в нынешнем сезоне КХЛ, набрав 32 (6+26) очка в 34 матчах.

11 января по ходу матча против московского «Динамо» (4:5) Ротенберг не выпустил Деанджело на третий период, назвав это «хоккейной ситуацией». Накануне американец отыграл более 26 минут в матче с ярославским «Локомотив» (3:4 ОТ).