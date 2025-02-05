Несколько клубов НХЛ выступили за допуск сборной России на молодежный ЧМ

Руководители клубов лиги считают молодежный турниры очень важными с точки зрения работы скаутов, а с 2022 году они редко могут смотреть матчи молодых россиян вживую

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Несколько руководителей клубов НХЛ сообщили ESPN, что надеются на возвращение сборной России к участию в молодежных чемпионатах мира, ведь это важный турнир для скаутов.

Накануне Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение о недопуске сборной России к международным соревнованиям в сезоне 2025/26.

«У команд НХЛ было крайне мало возможностей наблюдать за российскими игроками вживую с 2022 года, и большая часть скаутинга проводилась по видеозаписям», — говорится в статье ESPN.

Имена этих руководителей клубов НХЛ ESPN не уточняет.

На последних драфтах НХЛ высоко в первом раунде были выбраны двое россиян: в 2023-м «Филадельфия Флайерз» под седьмым номером взяла Матвея Мичкова, в 2024-м — «Монреаль Канадиенс» под пятым номером Ивана Демидова.

В прошлом году главный тренер петербургского СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявлял, что TSN, транслирующий матчи молодежных чемпионатов мира, требует от международной федерации допустить россиян, поскольку на молодежном уровне есть только одна известная вывеска: Россия — Канада.

Россияне и белорусы отстранены от турниров IIHF с февраля 2022 года.