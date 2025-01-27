Молодежную сборную России не допустили к отбору на Евро-2027 и Олимпиаду

Молодежную сборную России не допустили к Евро-2027 и Олимпиаде

Российской команды нет среди участников жеребьевки отбора на Евро-2027. По итогам финальной части Евро распределят путевки на Игры-2028. Жеребьевка пройдет 6 февраля

Фото: Официальный сайт РФС

Молодежная сборная России (игроки до 21 года) не включена в состав участников жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы 2027 года. Состав корзин на жеребьевку опубликован на сайте Футбольной ассоциации Уэльса.

В финальной части Евро будут разыграны путевки на Олимпиаду в Лос-Анджелесе.

Жеребьевка пройдет 6 февраля, 51 сборную распределят по девяти группам: в шести будет по шесть команд, еще в трех — по пять.

Сборные Албании и Сербии в жеребьевке не участвуют, поскольку будут хозяевами турнира (других заявок не подавалось).

Сборную Белоруссии к жеребьевке допустили.

Как сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола, в 2025 году УЕФА запланировал три окна для квалификационных игр — с 1 по 9 сентября, 6–14 октября и 10–18 ноября.

Сборные России отстранены от турниров УЕФА с февраля 2022 года. В УЕФА ранее неоднократно заявляли, что отстранение останется в силе до окончания военных действий на Украине.

В ноябре 2024 года генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, комментируя недопуск основной сборной России к отбору чемпионата мира, заявил, что «всегда есть возможность доукомплектовать одну из групп».

«РБК Спорт» направил запрос в РФС.

На Олимпиаде-2024 от УЕФА было четыре сборных: помимо хозяев турнира французов, на Играх сыграли команды Испании (чемпионы), Израиля и Украины.