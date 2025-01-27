Молодежную сборную России не допустили к Евро-2027 и Олимпиаде
Молодежная сборная России (игроки до 21 года) не включена в состав участников жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы 2027 года. Состав корзин на жеребьевку опубликован на сайте Футбольной ассоциации Уэльса.
В финальной части Евро будут разыграны путевки на Олимпиаду в Лос-Анджелесе.
Жеребьевка пройдет 6 февраля, 51 сборную распределят по девяти группам: в шести будет по шесть команд, еще в трех — по пять.
Сборные Албании и Сербии в жеребьевке не участвуют, поскольку будут хозяевами турнира (других заявок не подавалось).
Сборную Белоруссии к жеребьевке допустили.
Как сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола, в 2025 году УЕФА запланировал три окна для квалификационных игр — с 1 по 9 сентября, 6–14 октября и 10–18 ноября.
Сборные России отстранены от турниров УЕФА с февраля 2022 года. В УЕФА ранее неоднократно заявляли, что отстранение останется в силе до окончания военных действий на Украине.
В ноябре 2024 года генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, комментируя недопуск основной сборной России к отбору чемпионата мира, заявил, что «всегда есть возможность доукомплектовать одну из групп».
«РБК Спорт» направил запрос в РФС.
На Олимпиаде-2024 от УЕФА было четыре сборных: помимо хозяев турнира французов, на Играх сыграли команды Испании (чемпионы), Израиля и Украины.
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