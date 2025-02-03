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Дюков отреагировал на слова представителя УЕФА о возможном допуске России

Серб Зоран Лакович на конференции РФС заявил, что хотел бы возвращения российских спортсменов в этом году
Александр Дюков
Александр Дюков (Фото: Валерия Калугина / ТАСС)

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» отреагировал на слова директора отдела УЕФА по делам национальных ассоциаций Зорана Лаковича.

Директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович заявил 2 февраля, что надеется на возвращение российского спорта, в том числе футбольной сборной, на международные соревнования в 2025 году.

«Зоран Лакович — ответственный человек. Если он выходит на трибуну и говорит такие слова… Был бы он безответственным человеком, не работал бы в УЕФА на такой серьезной должности», — сказал Дюков.

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Зоран Лакович

Президент РПЛ Александр Алаев заявил «Матч ТВ», что слова Лаковича — это «свет в конце туннеля», так как тот «поставил ориентир на наше возвращение в 2025 году». «Если такой человек официально говорит со сцены, значит, за этими словами что‑то стоит», — добавил Алаев.

Ранее глава УЕФА Александер Чеферин неоднократно говорил, что российские команды будут отстранены от окончания военных действий на Украине.

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Альвина Цаканян
Футбол УЕФА Российский футбольный союз (РФС)
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