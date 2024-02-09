Алексея Морозова переизбрали президентом КХЛ

По итогам голосования членов совета директоров он был единогласно переизбран на этот пост

Алексей Морозов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) переизбрал Алексея Морозова президентом лиги. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

Заочное заседание совета директоров состоялось в пятницу, 9 февраля. По итогам голосования Морозов был переизбран на свой пост единогласно.

«Благодарен совету директоров лиги и его председателю Геннадию Николаевичу Тимченко за доверие и поддержку, оказанные мне четыре года назад и сейчас. Мои первые месяцы работы были сложными из-за пандемии, приходилось принимать сложные и непопулярные решения. Это трудности, с которыми мы столкнулись, но которые сделали нас сильнее. Затем случился новый вызов, но даже в текущих геополитических условиях мы продолжаем развиваться, совершенствовать свой продукт, заинтересовать и влюблять в себя новых болельщиков», — сказал Морозов.

Президент КХЛ отметил, что в следующем сезоне в КХЛ планируют продлить чемпионат и вручить Кубок Гагарина в мае. «Спасибо всем, кто нас поддерживает и верит в команду КХЛ. Впереди нас ждет много совместной работы на благо нашей любимой игры. Я и каждый в коллективе КХЛ сделаем все, чтобы интерес к хоккею только рос и лучшие выявлялись в честной спортивной борьбе на ледовой площадке», — заключил Морозов.