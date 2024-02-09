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«Спартак» забил пять мячей клубу Николича в матче Зимнего кубка РПЛ

«Спартак» разгромил «Шабаб Аль-Ахли» Николича в матче Зимнего кубка РПЛ
Встреча против «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ завершилась со счетом 5:0. Один из голов забил новичок «красно-белых» Манфред Угальде. Следующим соперником «Спартака» 14 февраля будет казахстанский «Кайрат»
Михаил Игнатов (на переднем плане)
Михаил Игнатов (на переднем плане) (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Футболисты московского «Спартака» обыграли «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ в матче Зимнего кубка РПЛ, который проходит в Абу-Даби. Встреча завершилась со счетом 5:0.

Голы забили Михаил Игнатов (3-я и 28-я минуты), Кристофер Мартинс (54), Антон Зиньковский (84) и Манфред Угальде (87).

21-летний форвард сборной Коста-Рики Угальде забил дебютный гол за «Спартак». Он перешел в московский клуб из «Твенте» в конце января.

В заключительном матче «Спартак» 14 февраля сыграет с казахстанским «Кайратом».

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Фото:Телеграм-канал ФК «Спартак»

Ранее на турнире «Спартак» проиграл «Ростову» (0:3), «Шабаб Аль-Ахли», который возглавляет бывший тренер «Локомотива» Марко Николич, уступил «Ростову» (1:3) и победил «Кайрат» (2:0). «Ростову» 11 февраля еще предстоит матч с «Кайратом».

В прошлом году в Зимнем кубке РПЛ играли «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Турнир выиграл «Спартак».

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