«Спартак» забил пять мячей клубу Николича в матче Зимнего кубка РПЛ
Футболисты московского «Спартака» обыграли «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ в матче Зимнего кубка РПЛ, который проходит в Абу-Даби. Встреча завершилась со счетом 5:0.
Голы забили Михаил Игнатов (3-я и 28-я минуты), Кристофер Мартинс (54), Антон Зиньковский (84) и Манфред Угальде (87).
21-летний форвард сборной Коста-Рики Угальде забил дебютный гол за «Спартак». Он перешел в московский клуб из «Твенте» в конце января.
В заключительном матче «Спартак» 14 февраля сыграет с казахстанским «Кайратом».
Ранее на турнире «Спартак» проиграл «Ростову» (0:3), «Шабаб Аль-Ахли», который возглавляет бывший тренер «Локомотива» Марко Николич, уступил «Ростову» (1:3) и победил «Кайрат» (2:0). «Ростову» 11 февраля еще предстоит матч с «Кайратом».
В прошлом году в Зимнем кубке РПЛ играли «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Турнир выиграл «Спартак».
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