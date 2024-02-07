Клуб Карпина разгромил «Спартак» на Зимнем кубке РПЛ

«Ростов» Карпина разгромил «Спартак» на Зимнем кубке РПЛ со счетом 3:0

Валерий Карпин остался недоволен игрой своей команды, несмотря на победу со счетом 3:0. В товарищеском турнире в ОАЭ также участвуют «Шабаб Аль-Ахли» и «Кайрат»

Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»

Московский «Спартак» разгромно проиграл «Ростову» в матче Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби.

Матч завершился со счетом 3:0. Мячи забили Евгений Чернов (на 39‑й минуте), Николай Комличенко (41) и Кирилл Щетинин (62).

«Ростов» выиграл второй матч подряд — ранее он победил местный «Шабаб Аль-Ахли» со счетом 3:1.

Также в турнире участвует казахстанский «Кайрат», с которым команда Валерия Карпина встретится 11 февраля.

Следующим соперником «Спартака» будет «Шабаб Аль-Ахли» 9 февраля.

Карпин после матча заявил в эфире «Матч ТВ», что «больше недоволен, чем доволен», а главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль признал, что его игроки «сами допустили непростительные ошибки, за которые нас наказали».