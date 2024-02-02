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«Ростов» победил клуб из ОАЭ в первом матче Зимнего кубка РПЛ

«Ростов» победил «Шабаб Аль-Ахли» Николича в первом матче Зимнего кубка РПЛ
Встреча против «Шабаб Аль-Ахли», который возглавляет бывший тренер московского «Локомотива» Марко Николич, завершилась со счетом 3:1
Николай Комличенко
Николай Комличенко (Фото: Степан Ноздрев / ТАСС)

Футболисты «Ростова» обыграли «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ в первом матче Зимнего кубка РПЛ, который проходит в Абу-Даби.

Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей голы забили Николай Комличенко (19-я минута), Егор Голенков (54) и Иван Комаров (58). У проигравших отличился Юри Сезар (27).

На 60-й минуте красную карточку получил защитник «Ростова» Умар Сако.

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В следующем матче подопечные Валерия Карпина 7 февраля сыграют с московским «Спартаком», «Шабаб Аль-Ахли», который возглавляет бывший тренер «Локомотива» Марко Николич, днем ранее встретится с казахстанским «Кайратом».

В прошлом году в Зимнем кубке РПЛ играли «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Турнир выиграл «Спартак».

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