«Ростов» победил клуб из ОАЭ в первом матче Зимнего кубка РПЛ
Футболисты «Ростова» обыграли «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ в первом матче Зимнего кубка РПЛ, который проходит в Абу-Даби.
Встреча завершилась со счетом 3:1.
В составе победителей голы забили Николай Комличенко (19-я минута), Егор Голенков (54) и Иван Комаров (58). У проигравших отличился Юри Сезар (27).
На 60-й минуте красную карточку получил защитник «Ростова» Умар Сако.
В следующем матче подопечные Валерия Карпина 7 февраля сыграют с московским «Спартаком», «Шабаб Аль-Ахли», который возглавляет бывший тренер «Локомотива» Марко Николич, днем ранее встретится с казахстанским «Кайратом».
В прошлом году в Зимнем кубке РПЛ играли «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Турнир выиграл «Спартак».
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