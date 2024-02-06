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Член МОК призвал ISU отдать бронзу Игр канадцам из-за допинга у Валиевой

Член МОК Паунд призвал ISU отдать бронзу Игр канадцам из-за допинга у Валиевой
Канадец Дик Паунд считает, что ISU допустил ошибку, присудив России бронзу командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. По его мнению, третье место необходимо отдать Канаде
Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро
Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Член Международного олимпийского комитета (МОК) и первый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) канадец Дик Паунд считает, что Международный союз конькобежцев (ISU) должен пересчитать баллы командного турнира по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх-2022 и присудить бронзовые медали сборной Канады. Его слова на своей странице в соцсети Х (бывшая Twitter, заблокирована в России) цитирует журналистка USA Today Кристин Бреннан.

«Очевидно, что была допущена ошибка. Это не должно требовать судебного разбирательства. Математика — это не ракетостроение. Ошибка была допущена и должна быть исправлена как можно скорее. Чем дольше это будет продолжаться, тем хуже будет выглядеть ISU», — сказал Паунд.

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Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за положительную допинг-пробу на триметазидин. Он также постановил лишить спортсменку всех наград, завоеванных с 25 декабря 2021-го (когда была взята положительная допинг-проба).

На следующий день ISU принял решение аннулировать результаты спортсменки в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине. Из-за этого сборная России потеряла 20 очков, которые получила Валиева, и откатилась с первого на третье место (54 очка). Золотые медали теперь получит сборная США (65), серебряные — команда Японии (63).

Канадцы сохранили четвертое место (53). После удаления результатов Валиевой ISU не пересчитал баллы для тех, кто шли за ней. В противном случае канадцы были бы в призерах, так как Мадлен Скизас получила бы на два балла больше.

В Олимпийском комитете России (ОКР) заявляли, что будут обжаловать в CAS решение ISU. Пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков отмечал, что в Кремле не принимают решения об отстранении фигуристки и лишении золота россиян. Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сказал, что считает российскую команду победительницей Олимпиады, несмотря на решение CAS.

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После победы россиян в командном турнире на Олимпиаде в Пекине стало известно, что еще в декабре 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин, но проверку задержала лаборатория в Стокгольме. Россиянке тогда позволили выступить в личном турнире, а церемонию награждения по итогам командного турнира в Пекине решили не проводить до окончательного решения по делу.

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Альвина Цаканян
допинг Олимпиада Зимние Олимпийские игры WADA ISU Камила Валиева фигурное катание МОК Канада
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