Отняли медаль и испортили психику: как «убивали» карьеру Валиевой

Камилу Валиеву лишили золота Олимпиады из-за положительной допинг-пробы, о которой стало известно во время Игр-2022 в Пекине. «РБК Спорт» вспомнил, как развивалась ситуация с российской фигуристкой

Этери Тутберидзе, Камила Валиева и Даниил Глейхенгауз (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года из-за положительной допинг-пробы, о которой стало известно во время Олимпиады-2022. Сборную России по фигурному катанию вместе с Валиевой лишили золота в командном турнире. Также у россиянки отняли титул чемпионки Европы, завоеванный за месяц до соревнований в Пекине.

Валиевой на момент Олимпиады было 15 лет. Из-за скандала в Пекине она оказалась под сильным давлением прессы и спортивных чиновников. «РБК Спорт» вспомнил, как развивались события на Олимпийских играх в столице Китая.

Как стало известно о допинге у Валиевой

Международный олимпийский комитет (МОК) без объяснения причин несколько раз отложил церемонию награждения российской команды фигуристов золотыми медалями. Впоследствии стало известно, что причиной стал положительный допинг-тест 15-летней Валиевой.

Аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лаборатория в Стокгольме выявила запрещенное вещество в пробе, взятой 25 декабря на победном для фигуристки чемпионате России. В анализах был обнаружен триметазидин (защищает сердце и мозг во время интенсивных нагрузок, находится в одном ряду с мельдонием).

Результаты тестов стали известны лишь 8 февраля, через день после победного (во многом усилиями Валиевой) для российских фигуристов командного турнира на Олимпиаде. Хотя в соответствии с международными стандартами для лаборатории WADA срок для загрузки пробы А составляет 20 дней с момента получения образца.

Тренер спортсменки Этери Тутберидзе в 2023 году в интервью Леонинду Слуцкому впервые рассказала, как узнала на Олимпиаде о положительной допинг-пробе у Валиевой.

«У меня день расписан...Я приезжаю с одной тренировки, у меня час времени. Мне звонят из федерации: «Срочно зайди в штаб!». А я хотела быстро хотя бы чай попить. Я сказала: «нет, давай не сейчас». «Нет — сказали — срочно!». Первое, что я вижу — сидит Камила абсолютно бледного цвета, отекшая, заплаканная, 15 лет на тот момент... И тут я увидела ее лицо — что-то не так с мамой? Начинают объяснять, что она здесь уже час и с ней был допрос. Какого допинга? Почему час допрос с одной? Почему ее допрашивали», — рассказала тренер.

Тутберидзе отметила, что даже не была знакома с препаратами, в составе которого находится триметазидин.

«И когда нам это сказали, я даже не поняла, что это за препарат. Дальше они говорят, что у нее был допинг обнаружен, ее нужно сейчас срочно вывезти с олимпийской деревни. А это же пандемия, закрытая Олимпиада. Куда вывезти? В таком состоянии. Куда ее вывезти в 15 лет? Они говорят — найдем гостиницу, ее там поселим. Я говорю — нет, вы ее никуда не повезете, мы ее оставляем здесь», — отметила Тутберидзе.

По словам тренера, организаторы в итоге согласись на проживание Валиевой в олимпийской деревне, поскольку «никто из чиновников не рискнул взять на себя ответственность за маленькую девочку».

«Меня ее состояние тревожило, — рассказала Тутберидзе. — Мы договорились, что она приходила в зал. Они в итоге поставили охрану через каждые 5 метров, чтобы спортсменка не перепрыгнула через бортик. Я увидела в этот момент в зале, что Камила уже не такая звонкая. То есть вот этот стресс, отсутствие мотивации. И вдруг говорят: «знаете, хотят, чтобы она вышла на лед. Ведь там же медиа, СМИ. Хотят, чтобы вышла на лед». А на тот момент я не понимала, хочет ли она тренироваться».

Временное отстранение было наложено на спортсменку 8 февраля — с этого момента она не имела права участвовать в российских и международных соревнованиях до окончательного решения по делу. Спустя сутки дисциплинарный комитет РУСАДА снял с нее временное отстранение.

Однако Международный олимпийский комитет (МОК), Международной союз конькобежцев (ISU) и Международное антидопинговое агентство (WADA) оспорили решение РУСАДА о допуске в Спортивном арбитражном суде (CAS), который не удовлетворил апелляцию.

Турнир среди девушек стартовал 15 февраля, а только 14-го числа CAS принял сторону РУСАДА и разрешил Валиевой выступить на Олимпиаде в индивидуальных соревнованиях.

В своем решении CAS указал, что фигуристка обладает статусом «защищенной персоны» (ей меньше 16 лет), который не допускает временного отстранения от соревнований. Суд также посчитал, что недопуск до Олимпиады «нанесет спортсменке непоправимый вред», и указал на «серьезные проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста».

Как сообщили в Олимпийском комитете России (ОКР), Валиева до и после 25 декабря неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе на Олимпиаде в Пекине в ходе командного турнира. Все пробы дали отрицательный результат.

С каким давлением Валиева столкнулась на Олимпиаде

С 9 февраля Валиева приковала себе внимание всей международной общественности. Не прошло мимо и финансовое издание Wall Street Journal, посвятившее 15-летней фигуристке серию публикаций. После тренировок иностранные корреспонденты пытались вытянуть из нее хотя бы слово. В частности, журналист британского издания Daily Mail крикнул проходящей мимо спортсменке «Ты принимала допинг? Ты чиста?». После услышанного вопроса Валиева накинула на голову толстовку.

Валиева 13 февраля провела первую ледовую тренировку после информации о допинге Во время пребывания на льду она расплакалась. Эти кадры обошли все мировые СМИ.

Валиеву еще не раз замечали плачущей на тренировках. Все из-за давления общественности на 15-летнюю фигуристку в связи с допинг-скандалом. После тренировок она покидала лед в окружении сотрудников Олимпийского комитета России. Даже в Федерации фигурного катания на коньках России были осторожны.

В частности, на тот момент глава федерации Александр Горшков не стал комментировать итоги короткой программы женских одиночных соревнований на Олимпийских играх в Пекине, объяснив это тем, что должен защищать российских спортсменок от иностранных журналистов. «Комментариев не будет. Смотрю, чтобы от этих шакалов защитить», — сказал он.

В короткой программе Валиева, несмотря на первое место, впервые во взрослой карьере откатала грязно — сделала стап-аут на тройном акселе. При этом ближайшую конкурентку Анну Щербакову опередила почти на два балла, что является комфортным перевесом для соперниц такого уровня.

Несмотря на победу, после короткой она вновь зарыдала.

Решения CAS и победа в короткой программе вызвали новую волную негатива и давления со стороны спортивных организаций, именитых спортсменов и коллег. Очередное несогласие с решением высказали WADA и НОК США и Канады.

МОК тоже оказывал давление на 15-летнюю спортсменку: за день до начала турнира одиночниц объявил об отказе проводить церемонии награждения до окончания расследования, а перед произвольной программой сообщил, что признает временными результаты проката, если Камила Валиева получит медаль по итогам соревнований.

Тутберидзе после Олимпиады не раз отмечала, что эти решения МОК не могли не повлиять на состояние фигуристки.

«Буквально перед произвольной программой Камила ко мне подходит и показывает на онлайн-табло, где написано следующее: «если Валиева попадет в число призеров, церемония награждения проводиться не будет», — сообщила тренер. — У меня вопрос: обязательно об этом надо было сообщать через онлайн-табло? Нельзя было сообщить об этом отдельно, как-то иначе? Для чего такое исключение?».

«Я это прочитала, меня аж екнуло, — добавила Тутберидзе. — Не знаю, я бы на ее месте после этого вообще не пошла на лед, наверное».

Несмотря на допинговую историю, до старта в турнире в золоте непобедимой в этом сезоне фигуристки (она выиграла все старты, включая крупные — чемпионаты России и Европы) сомневались немногие, а после короткой их количество сократилось.

В частности, букмекерские конторы, несмотря на давление и нечистый прокат в короткой программе, давали на Валиеву рекордно низкие коэффициенты — 1,20. И довольно высокие коэффициенты давали на то, что она не займет первое место — 4,00. О непопадании в число призеров и мысли быть не могло.

На генеральном прогоне произвольной программы Валиева не справилась с одним из трех четверных прыжков. Она исполнила четверной сальхов, тройной аксель, затем упала с четверного тулупа, а после выполнила чисто каскад четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов.

На произвольный прокат были заявлены четверной сальхов, тройной аксель, каскад из четверного тулупа и тройного тулупа, каскад из четверного тулупа, ойлера и тройного сальхова.

В итоге 15-летняя россиянка упала с четверного тулупа (за него получила всего 2,85 балла) и тройного сальхова, а также совершила еще несколько ошибок в других прыжках. Более 10 баллов судьи ей поставили лишь за комбинации тройной флип — тройной тулуп (12,04) и тройной лутц — тройной тулуп (10,01).

Спортсменка в итоге сенсационно не попала в призовую тройку, заняв четвертое место. За исполнение произвольной программы она получила 141,93 балла (5-е место), а по итогам двухдневного выступления — 224,09. До занявшей третье место японки Каори Сакамото ей не хватило девяти баллов, тогда как отрыв от японки после короткой составлял более двух баллов.

После объявления результатов Валиева в очередной раз разрыдалась и сказала тренеру Этери Тутберидзе «хоть у девочек будет медаль». Тренер же встретила ее критикой. «Чего ты отпустила-то все? Почему ты перестала бороться вообще, объясни? Ты где-то после акселя отпустила вообще», — сказала Тутберидзе фигуристке.

Валиева не скрывает, что ей больно вспоминать февральские события 2022-го года. В частности, она расплакалась во время интервью Татьяне Навке на VKFest после вопроса об Олимпиаде.

«Почему-то именно в тот момент я подумала, что я одна, а это очень для меня плохо. Это у меня такое было, — призналась фигуристка. — Я уже на старт вышла, встала в начальную позу. Виден был, наверное, страх в моих глазах. На короткой программе — порхаешь, а на произвольной мне этого почувствовать не удалось. Хочу сказать большое спасибо. Находясь там, плакала каждый день, видела очень много поддержки. Просто спасибо!».