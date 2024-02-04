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Лучшая лыжница России пропустит Спартакиаду по состоянию здоровья

Бородавко: Лыжница Терентьева пропустит Спартакиаду по состоянию здоровья
Тренер Юрий Бородавко рассказал, что серьезно переболевшая гриппом Наталья Терентьева пока не получила допуск к соревнованиям и тренируется в облегченном режиме. Спартакиада пройдет 8-18 февраля
Наталья Терентьева
Наталья Терентьева (Фото: Antti Yrjönen / imago images / Global Look Press)

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил «Матч ТВ», что олимпийская чемпионка Наталья Терентьева (Непряева) пропустит Спартакиаду сильнейших из-за отсутствия допуска к соревнованиям по состоянию здоровья.

Терентьева в этом сезоне не выступала. 20 января президент федерации (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила надежду, что лыжница с мужем Александром Терентьевым, серьезно переболевшие гриппом, смогут восстановиться к Спартакиаде.

Бородавко сообщил, что ожидаемого противостояния Терентьевой и Вероники Степановой на Спартакиаде не будет. «Наталья тренируется, поддерживает форму, но у нее нет допуска до соревнований. Пока все проходит в тренировочном режиме», — сказал тренер.

По словам Бородавко, у Терентьевой пока только легкие нагрузки.

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На счету Терентьевой золото (2022) и бронза (2018) Олимпиад в эстафете, завоеванные на Играх в Пекине серебро в скиатлоне и бронза в командном спринте, победы в общем зачете Кубка мира и «Тур де Ски» (2022). В августе прошлого года она вышла замуж за двукратного призера Игр-2022 Александра Терентьева.

Спартакиада пройдет с 8 по 18 февраля.

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