Фанатам вернут деньги за билеты на «Интер Майами» без Месси в Гонконге

«Интер Майами» провел товарищеский матч со сборной звезд Гонконга, но главная звезда клуба на поле так и не вышла. Встреча собрала 40 тыс. зрителей, некоторые заплатили более $600 за билет, но так и не увидели своего кумира в игре

Лионель Месси (Фото: Kenta Harada / Getty Images)

Организатор товарищеского матча «Интер Майами» в Гонконге, Tatler Asia, вернет болельщикам 50% стоимости билетов из‑за отсутствия на поле главной звезды американского клуба Лионеля Месси. Об этом компания сообщила в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

В воскресенье, 4 февраля, аргентинец не сыграл в товарищеском матче со сборной звезд чемпионата Гонконга (4:1), болельщики освистали его и потребовали вернуть деньги за билет. Матч в Гонконге собрал 40 тыс. зрителей, причем некоторые зрители заплатили почти 5 тыс. гонконгских долларов ($640) за билет, отмечает Reuters. Власти Гонконга позднее сообщили, что организаторам сократят финансирование из-за отсутствия Месси.

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино заявил, что Месси был не готов выйти на поле. Однако всего через три дня аргентинец сыграл в товарищеском матче в Токио.

«Когда мы узнали, что Месси не будет играть, мы попросили владельцев и руководство «Интер Майами» убедить пообщаться со зрителями и объяснить, почему он не может выйти на поле, — заявили в Tatler Asia. — Он этого не сделал. А тот факт, что Месси играл в Японии 7 февраля, воспринимается как очередная пощечина».

В Tatler Asia отметили, что «Интер Майами» взял на себя обязательство гарантировать, что их лучшие игроки, включая Месси, будут играть в течение минимум 45 минут, если только не получат травму. В компании добавили, что надеялись создать знаковый момент и напомнить миру, насколько актуальным и интересным является Гонконг. «Эта мечта была разбита для нас и всех тех, кто купил билеты, чтобы увидеть Месси на поле», — заявили в Tatler Asia.