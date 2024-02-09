Фанатам вернут деньги за билеты на «Интер Майами» без Месси в Гонконге
Организатор товарищеского матча «Интер Майами» в Гонконге, Tatler Asia, вернет болельщикам 50% стоимости билетов из‑за отсутствия на поле главной звезды американского клуба Лионеля Месси. Об этом компания сообщила в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
В воскресенье, 4 февраля, аргентинец не сыграл в товарищеском матче со сборной звезд чемпионата Гонконга (4:1), болельщики освистали его и потребовали вернуть деньги за билет. Матч в Гонконге собрал 40 тыс. зрителей, причем некоторые зрители заплатили почти 5 тыс. гонконгских долларов ($640) за билет, отмечает Reuters. Власти Гонконга позднее сообщили, что организаторам сократят финансирование из-за отсутствия Месси.
Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино заявил, что Месси был не готов выйти на поле. Однако всего через три дня аргентинец сыграл в товарищеском матче в Токио.
«Когда мы узнали, что Месси не будет играть, мы попросили владельцев и руководство «Интер Майами» убедить пообщаться со зрителями и объяснить, почему он не может выйти на поле, — заявили в Tatler Asia. — Он этого не сделал. А тот факт, что Месси играл в Японии 7 февраля, воспринимается как очередная пощечина».
В Tatler Asia отметили, что «Интер Майами» взял на себя обязательство гарантировать, что их лучшие игроки, включая Месси, будут играть в течение минимум 45 минут, если только не получат травму. В компании добавили, что надеялись создать знаковый момент и напомнить миру, насколько актуальным и интересным является Гонконг. «Эта мечта была разбита для нас и всех тех, кто купил билеты, чтобы увидеть Месси на поле», — заявили в Tatler Asia.
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