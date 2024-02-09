 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Фанатам вернут деньги за билеты на «Интер Майами» без Месси в Гонконге

Фанатам вернут 50% стоимости билета на матч «Интер Майами» без Месси в Гонконге
«Интер Майами» провел товарищеский матч со сборной звезд Гонконга, но главная звезда клуба на поле так и не вышла. Встреча собрала 40 тыс. зрителей, некоторые заплатили более $600 за билет, но так и не увидели своего кумира в игре
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Kenta Harada / Getty Images)

Организатор товарищеского матча «Интер Майами» в Гонконге, Tatler Asia, вернет болельщикам 50% стоимости билетов из‑за отсутствия на поле главной звезды американского клуба Лионеля Месси. Об этом компания сообщила в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

В воскресенье, 4 февраля, аргентинец не сыграл в товарищеском матче со сборной звезд чемпионата Гонконга (4:1), болельщики освистали его и потребовали вернуть деньги за билет. Матч в Гонконге собрал 40 тыс. зрителей, причем некоторые зрители заплатили почти 5 тыс. гонконгских долларов ($640) за билет, отмечает Reuters. Власти Гонконга позднее сообщили, что организаторам сократят финансирование из-за отсутствия Месси.

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино заявил, что Месси был не готов выйти на поле. Однако всего через три дня аргентинец сыграл в товарищеском матче в Токио.

Власти Гонконга накажут организаторов матча из-за несыгравшего Месси
Спорт
Лионель Месси (третий слева) в матче со сборной звезд Гонконга

«Когда мы узнали, что Месси не будет играть, мы попросили владельцев и руководство «Интер Майами» убедить пообщаться со зрителями и объяснить, почему он не может выйти на поле, — заявили в Tatler Asia. — Он этого не сделал. А тот факт, что Месси играл в Японии 7 февраля, воспринимается как очередная пощечина».

В Tatler Asia отметили, что «Интер Майами» взял на себя обязательство гарантировать, что их лучшие игроки, включая Месси, будут играть в течение минимум 45 минут, если только не получат травму. В компании добавили, что надеялись создать знаковый момент и напомнить миру, насколько актуальным и интересным является Гонконг. «Эта мечта была разбита для нас и всех тех, кто купил билеты, чтобы увидеть Месси на поле», — заявили в Tatler Asia.

Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео

Бывший глава Большого театра получил новую работу

Названы убытки Carlsberg от ухода из России

CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ

«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы

Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»

Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото

Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото

Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Интер Майами Лионель Месси Гонконг
Материалы по теме
Освистанный в Гонконге Месси вышел на поле в товарищеском матче в Токио
Спорт
Бензема поддержал Месси после критики из-за матча в Гонконге
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 февраля
EUR ЦБ: 98,35 (+0,26) Инвестиции, 08 фев, 17:17 Курс доллара на 9 февраля
USD ЦБ: 91,26 (+0,1) Инвестиции, 08 фев, 17:17
Эксперты назвали районы Москвы с самыми низкими ценами на новостройки Недвижимость, 13:42
«Становится более неформатным»: что происходит с рынком недвижимости РБК и Яндекс Реклама, 13:41
Большунов завоевал золото Спартакиады в спринте, выиграв 18-ю гонку кряду Спорт, 13:31
Песков заявил, что на Западе будут «внимательно изучать» интервью Путина Политика, 13:25
Киев заявил, что на сбитом Ил-76 не было украинских пленных Политика, 13:21
Зеленский присвоил Залужному и Буданову звания Героев Украины Политика, 13:15
В Москве начали тестировать новые светофоры Авто, 13:15
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Фанатам вернут деньги за билеты на «Интер Майами» без Месси в Гонконге Спорт, 13:08
В BlackRock заявили о готовности скупать больше биткоинов Крипто, 13:02
За что именно платят жители современных ЖК РБК и ПИК, 12:59
Эксперты оценили, как поменяется тактика ВСУ при Сырском Политика, 12:54
Четыре человека погибли во время стрельбы на рынке в Грузии Общество, 12:43
В феврале в России подешевели машины. Какие и на сколько Авто, 12:38
Ким Чен Ын допустил оккупацию Южной Кореи в случае необходимости Политика, 12:37