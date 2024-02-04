Власти Гонконга накажут организаторов матча из-за несыгравшего Месси
Комитет по крупным спортивным мероприятиям Гонконга (MSEC) пообещал сократить финансирование организаторам товарищеского матча сборной звезд местного чемпионата с «Интер Майами» из-за того, что Лионель Месси остался в запасе. Об этом пишет Reuters.
Матч завершился со счетом 4:1 в пользу американской команды.
Стоимость билетов на игру достигала $108, они были раскуплены за час еще в декабре.
Во время матча зрители скандировали требования о возврате денег за билеты.
В MSEC заявили, что правительство и футбольные болельщики крайне разочарованы тем, как организаторы из Tatler Asia договорились об участии Месси в матче.
MSEC выделил почти $2 млн на само мероприятие и еще грант на сумму более $120 тыс. стадиону.
1 февраля «Интер Майами» разгромно проиграл «Ан-Насру» в Эр-Рияде. Матч, который анонсировался как «последний танец» Криштиану Роналду и Месси, завершился со счетом 6:0. Роналду вообще не сыграл, а Месси включили в заявку за несколько минут до встречи, и он вышел на поле только в концовке.
Ранее в клубе говорили, что у Месси травма бедра.
7 февраля у «Интер Майами» запланирован товарищеский матч с «Виссел Кобе» в Токио.
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