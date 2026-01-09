Малкин забросил шайбу в первом матче НХЛ после травмы

В начале декабря российский форвард «Питтсбурга» получил травму плеча и пропустил 15 матчей регулярного чемпионата НХЛ

Евгений Малкин (Фото: Steph Chambers / Getty Images)

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил шайбу в первом матче после травмы.

В домашнем матче «Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси Девилз» со счетом 4:1. В конце второго периода Малкин отметился голом в большинстве.

Для россиянина этот матч стал первым после травмы плеча. Всего нападающий пропустил 15 встреч. «Питтсбург» поместил Малкина в список травмированных 9 декабря. Хоккеист приступил к тренировкам на льду 2 января и занимался в бесконтактном джерси, а 6 января он вернулся к полноценным тренировкам в общей группе.

В текущем сезоне 39-летний Малкин провел 27 встреч и набрал 30 очков по системе «гол+пас» (9+21).

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. За это время он трижды завоевал Кубок Стэнли. Его нынешний контракт истекает по окончании текущего сезона.

«Питтсбург» идет на седьмом месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. После 42 игр на счету команды 51 очко. Следующий матч клуб сыграет 11 января с «Калгари Флэймз».