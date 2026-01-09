 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Мали Сенегал 1 6,6 x 3,35 2 1,65 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Камерун Марокко 1 8 x 3,85 2 1,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Малкин забросил шайбу в первом матче НХЛ после травмы

В начале декабря российский форвард «Питтсбурга» получил травму плеча и пропустил 15 матчей регулярного чемпионата НХЛ
Евгений Малкин
Евгений Малкин (Фото: Steph Chambers / Getty Images)

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил шайбу в первом матче после травмы.

В домашнем матче «Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси Девилз» со счетом 4:1. В конце второго периода Малкин отметился голом в большинстве.

Для россиянина этот матч стал первым после травмы плеча. Всего нападающий пропустил 15 встреч. «Питтсбург» поместил Малкина в список травмированных 9 декабря. Хоккеист приступил к тренировкам на льду 2 января и занимался в бесконтактном джерси, а 6 января он вернулся к полноценным тренировкам в общей группе.

В текущем сезоне 39-летний Малкин провел 27 встреч и набрал 30 очков по системе «гол+пас» (9+21).

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. За это время он трижды завоевал Кубок Стэнли. Его нынешний контракт истекает по окончании текущего сезона.

«Питтсбург» идет на седьмом месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. После 42 игр на счету команды 51 очко. Следующий матч клуб сыграет 11 января с «Калгари Флэймз».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Рената Утяева
НХЛ россияне в НХЛ Евгений Малкин Питтсбург Пингвинз
Евгений Малкин фото
Евгений Малкин
хоккеист
31 июля 1986 года
Материалы по теме
Панарин стал седьмым россиянином с 600 результативными передачами в НХЛ
Спорт
Кросби обошел Гретцки по числу передач за один клуб НХЛ
Спорт
Гретцки заявил о жульничестве соперников Овечкина в НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Новая жизнь Рублевки: чего хотят покупатели премиальных коттеджей РБК и Папушево Парк, 11:50
Малкин забросил шайбу в первом матче НХЛ после травмы Спорт, 11:46
Рублев впервые с июля 2025 года вышел в полуфинал турнира ATP Спорт, 11:43
Украина решила созвать Совбез ООН после удара «Орешником» Политика, 11:40
Опыт Google, Amazon и IBM: как крупные корпорации используют GenAIПодписка на РБК, 11:40
Нам это не нужно. Можно ли заставить сотрудников пройти обучение Образование, 11:33
Конгрессвумен Луна обратится к Ватикану из-за притеснения УПЦ на Украине Политика, 11:27
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Синоптики подвели промежуточные итоги «снежного нашествия» на Москву Общество, 11:20
За чем следить спортивным болельщикам в 2026 году Спорт, 11:09
«Эквивалент нагрянувшей свекрови»: почему марафоны желаний порой работаютПодписка на РБК, 11:08
80% обработки в минусе: чем закончился 2025 год для промышленностиПодписка на РБК, 11:08
Пять мировых адресов силы: где живут миллиардеры РБК и Reef Residence, 11:05
Мишустин продлил упрощенный ввоз электроники в Россию до конца 2026 года Бизнес, 11:04
Кросби обошел Гретцки по числу передач за один клуб НХЛ Спорт, 11:02