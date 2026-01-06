 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Испания. Суперкубок. Джидда Барселона Атлетик Бильбао 1 1,5 x 4,4 2 6,3 Футбол Испания. Суперкубок. Джидда Атлетико Реал 1 2,85 x 3,5 2 2,4 Футбол Франция. Суперкубок. Эль-Кувейт ПСЖ Марсель 1 1,57 x 4,15 2 5,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Ливерпуль 1 1,55 x 4,3 2 5,8 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Мали Сенегал 1 6,7 x 3,6 2 1,6 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Камерун Марокко 1 6,8 x 3,6 2 1,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Малкин вернулся к полноценным тренировкам с «Питтсбургом» после травмы

Россиянин пропустил 15 матчей регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы плеча
Евгений Малкин
Евгений Малкин (Фото: Emilee Chinn / Getty Images)

Российский форвард клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вернулся к тренировкам в общей группе.

«Хороший шаг в правильном направлении. Он выглядел хорошо, завтра у нас будет еще одна тренировка, посмотрим после нее», — сказал журналистам главный тренер «Питтсбурга» Дэн Мьюз.

«Питтсбург» поместил Малкина в список травмированных 9 декабря, россиянин травмировал плечо. 2 января форвард вернулся к тренировкам на льду и занимался в бесконтактном джерси.

Всего из-за травмы Малкин пропустил 15 матчей. Ближайшую игру команда проведет 8 января дома против «Нью-Джерси Девилз».

В нынешнем сезоне Малкин в 26 матчах набрал 29 (8+21) очков.

Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года и трижды выигрывал Кубок Стэнли в составе команды. Его действующий контракт завершится в конце нынешнего сезона.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин
Материалы по теме
Двое россиян вошли в список фаворитов на приз лучшему новичку сезона НХЛ
Спорт
Российский голкипер получил травму в матче НХЛ
Спорт
Овечкин забросил две шайбы «Анахайму» и побил очередной рекорд в НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Макрон назвал численность ВСУ после прекращения конфликта Политика, 22:16
МЧС сообщило о «вспышке» в ТЦ на юге Москвы Общество, 22:12
Уиткофф анонсировал продолжение переговоров США с Украиной Политика, 22:09
Стармер заявил, что Британия и Франция построят военные базы на Украине Политика, 22:06
В Париже подписали декларацию о многонациональных силах на Украине Политика, 21:59
Матч баскетбольной ЛЧ продолжался 7 минут, у «Трапани» осталось 2 игрока Спорт, 21:50
Минобороны сообщило об 11 сбитых над югом России дронах Политика, 21:44
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Грэм увидел в захвате Мадуро восстановление имиджа США после Афганистана Политика, 21:43
«Коалиция желающих» приняла декларацию по гарантиям для Украины Политика, 21:42
Трамп объяснил попытку импичмента просьбой к Зеленскому «не жульничать» Политика, 21:39
Трамп признал гибель «многих» людей при «потрясающем» рейде в Каракасе Политика, 21:17
Бразильский игрок футзального «Норникеля» умер в возрасте 32 лет Спорт, 21:06
Дуров опроверг зависимость Telegram от российского капитала Технологии и медиа, 20:51
Малкин вернулся к полноценным тренировкам с «Питтсбургом» после травмы Спорт, 20:50