Малкин вернулся к полноценным тренировкам с «Питтсбургом» после травмы
Российский форвард клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вернулся к тренировкам в общей группе.
«Хороший шаг в правильном направлении. Он выглядел хорошо, завтра у нас будет еще одна тренировка, посмотрим после нее», — сказал журналистам главный тренер «Питтсбурга» Дэн Мьюз.
«Питтсбург» поместил Малкина в список травмированных 9 декабря, россиянин травмировал плечо. 2 января форвард вернулся к тренировкам на льду и занимался в бесконтактном джерси.
Всего из-за травмы Малкин пропустил 15 матчей. Ближайшую игру команда проведет 8 января дома против «Нью-Джерси Девилз».
В нынешнем сезоне Малкин в 26 матчах набрал 29 (8+21) очков.
Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года и трижды выигрывал Кубок Стэнли в составе команды. Его действующий контракт завершится в конце нынешнего сезона.
