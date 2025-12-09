Малкин выбыл на несколько недель из-за травмы

«Питтсбург» поместил российского форварда в список травмированных

Евгений Малкин (Фото: Justin Berl / Getty Images)

«Питтсбург Пингвинз» поместил российского форварда Евгения Малкина в список травмированных, сообщила пресс-служба клуба НХЛ.

39-летний Малкин ранее пропустил встречу регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (2:3 Б) из-за травмы «верхней части тела». В «Питтсбурге» статус россиянина оценили как «от недели к неделе» (week-to-week).

В нынешнем сезоне Малкин в 26 матчах набрал 29 (8+21) очков.

Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года и трижды выигрывал Кубок Стэнли в составе команды. Его действующий контракт завершится в конце нынешнего сезона.