Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Олимпиакос Пирей 1 8,5 x 4,5 2 1,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Галатасарай 1 1,95 x 3,95 2 3,55 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Барселона Айнтрахт Франкфурт 1 1,16 x 8,5 2 14 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Ливерпуль 1 2,02 x 3,75 2 3,75 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Аякс 1 2,05 x 3,8 2 3,3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Манчестер Сити 1 2,7 x 3,85 2 2,35 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Бенфика Наполи 1 2,35 x 3,25 2 3,15 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Боруссия Дортмунд Буде/Глимт 1 1,27 x 5,9 2 10,5 Хоккей Кубок Первого Канала. Новосибирск Беларусь Казахстан 1 1,17 x 8 2 14 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,8 x 24 2 1,2
Спорт⁠,
0

Малкин выбыл на несколько недель из-за травмы

«Питтсбург» поместил российского форварда в список травмированных
Евгений Малкин
Евгений Малкин (Фото: Justin Berl / Getty Images)

«Питтсбург Пингвинз» поместил российского форварда Евгения Малкина в список травмированных, сообщила пресс-служба клуба НХЛ.

39-летний Малкин ранее пропустил встречу регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (2:3 Б) из-за травмы «верхней части тела». В «Питтсбурге» статус россиянина оценили как «от недели к неделе» (week-to-week).

В нынешнем сезоне Малкин в 26 матчах набрал 29 (8+21) очков.

Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года и трижды выигрывал Кубок Стэнли в составе команды. Его действующий контракт завершится в конце нынешнего сезона.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко
Хоккей НХЛ Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин
Евгений Малкин
Евгений Малкин
хоккеист
31 июля 1986 года
