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Канадский хоккеист СКА получил российское гражданство

Канадский хоккеист СКА Брендан Лайпсик получил российское гражданство
Форвард Брендан Лайпсик выступает в КХЛ в 2020 года. Ранее 29-летний канадец играл в России за московский ЦСКА и магнитогорский «Металлург»
Брендан Лайпсик
Брендан Лайпсик (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Канадский форвард петербургского клуба КХЛ СКА Брендан Лайпсик получил гражданство России. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

О желании Лайпсика получить гражданство главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал летом прошлого года. Он допускал, что форвард когда-нибудь сможет сыграть за сборную России. В нынешнем сезоне канадец из-за травмы провел только 14 матчей и набрал 4 (2+2) очка.

29-летний Лайпсик подписал двухлетний контракт со СКА 23 июня прошлого года. С 2021-го он играл за магнитогорский «Металлург». В прошедшем сезоне принял участие в 76 матчах, в которых набрал 55 (13+42) очков. Ранее в КХЛ форвард выступал за московский ЦСКА.

В обход лимита. Кто из легионеров захотел российское гражданство

В НХЛ Лайпсик провел 187 матчей за «Торонто», «Вегас», «Ванкувер», «Лос-Анджелес» и «Вашингтон», где был партнером Александра Овечкина, и набрал 59 (16+43) очков. В мае 2020 года «Вашингтон» выставил форварда на драфт из-за оскорбительных высказываний в адрес женщин и партнеров по команде, написанных в частном групповом чате. Скриншоты с сообщениями из чата попали в социальные сети.

После сокращения с нынешнего сезона лимита на легионеров в КХЛ с пяти до трех игроков российское гражданство уже получили американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл и канадский защитник хабаровского «Амура» Кэмерон Ли.

СКА в нынешнем сезоне занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка в 48 матчах.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург смена гражданства
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